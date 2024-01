L’étude conceptuelle Wildcat révélée l’année dernière au Salon de l’Auto de Montréal cachait bien quelque chose. Loin de constituer un exercice de style gratuit, le Wildcat préfigurait en fait la nouvelle signature esthétique de la marque aux trois boucliers. Les codes de celle-ci se retrouvent déjà sur certains produits de cette marque américaine, dont l’Envista.

Présenté en avant-première canadienne dans la métropole, l’Envista est le ticket d’entrée de la gamme Buick. Ce « faux-vrai » utilitaire (seules ses roues avant l’entraînent) reprend à son compte plusieurs traits vus sur le Wildcat. Parmi les plus visibles : les phares profilés comme les lames d’un boomerang, la calandre tirée vers le bas et le capot prolongé d’une nervure arquée. Ces trois éléments composent une forte identité visuelle et se retrouveront à terme sur l’ensemble des produits de ce constructeur. Le chrome occupe une place importante pour enjoliver cette carrosserie, mais sans excès. Pour s’en convaincre, Buick a aujourd’hui renoncé au cercle nickelé qui traditionnellement enchâssait les trois boucliers (maintenant remodelés), symboles de la marque depuis 1959.

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Buick Envista

Mais revenons à l’Envista, que Buick nous présente comme « un VUS urbain ». Pourtant, sa silhouette élancée nous laisse croire qu’il pourrait également capter l’attention des acheteurs qui en ont assez des utilitaires. Conçu aux États-Unis, produit en Corée du Sud, l’Envista dérive, sur le plan technique, de l’Encore GX. Pour minimiser les coûts (ce modèle est offert pour moins de 30 000 $), le mobilier intérieur est repris intégralement de l’Encore GX. C’est-à-dire ? Un bloc d’instrumentation redessiné, un écran central surdimensionné (11 po) et un volant plat dans sa partie inférieure. Les garnitures, les matériaux et les textures varient en fonction de la déclinaison retenue. Il y en a trois : Preferred, ST et Avenir.

Par ailleurs, Buick devrait présenter dans les prochaines semaines son premier véhicule électrique, lequel sera vraisemblablement commercialisé sous le préfixe Electra. Plusieurs observateurs s’attendent à ce que ce nouveau modèle soit un dérivé de l’Electra E5 actuellement distribué en Chine. Buick introduira également sur le marché la troisième génération de l’Enclave. Celle-ci sera la dernière Buick dotée d’un moteur à combustion interne.