Personne ne pourra reprocher à Chevrolet de débarquer à Montréal les mains vides. À son stand, la marque au nœud papillon expose neuf nouveautés. Rien de moins. Et toutes visent des publics fort différents.

Les amateurs de performances se dirigeront d’emblée vers l’E-Ray, première Corvette de l’histoire à s’animer d’une motorisation hybride. Celle-ci produit 655 ch et permet à cette Chevrolet d’atteindre les 100 km/h en moins de trois secondes. Et pour se catapulter aussi rapidement et efficacement vers l’horizon, l’E-Ray peut compter sur un rouage à quatre roues motrices. Oui, une autre première.

Dans une zone spécialement aménagée de son stand, Chevrolet invite les amateurs de conduite hors route à découvrir les déclinaisons ZR2 des Silverado (standard et HD) et du Colorado Bison. Ces trois camionnettes affichent des capacités de franchissement hors du commun. Celles-ci sont attribuables aux nombreuses modifications apportées aux amortisseurs, à la garde au sol ainsi qu’au choix des pneumatiques.

À l’intention des familles, la marque « populaire » de General Motors invite à jeter un œil à la troisième génération du Traverse. Cet utilitaire pouvant accueillir huit personnes à son bord fait l’objet d’une transformation complète cette année. Parmi les faits saillants de cette refonte, soulignons la présence d’un moteur quatre cylindres suralimenté de 2,5 L, de nouveaux écrans d’affichage pour mieux informer et divertir les occupants ainsi que des rangements plus nombreux. De plus, le nouveau Traverse fait le plein de dispositifs de sécurité actifs.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Chevrolet Equinox EV

Les « électromobilistes » ne sont pas en reste, puisque les Silverado EV, Blazer EV et Equinox EV seront également présentés. Ces trois véhicules électriques reposent tous sur la plateforme Ultium développée par General Motors. Cette architecture modulaire doit notamment sa flexibilité à la possibilité d’insérer les cellules du bloc-batterie aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Cela vise entre autres à en faciliter l’entretien ou le remplacement.