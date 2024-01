La filiale de luxe de General Motors présente en avant-première canadienne l’Escalade IQ. Celui-ci n’a rien à voir avec l’Escalade que nous connaissons depuis plus d’un quart de siècle. Le suffixe IQ désigne ici la présence d’un propulseur entièrement électrique pour le mouvoir. Déposé sur une architecture identique à celle du Hummer, l’Escalade IQ sera visible dans les concessions de la marque au cours de l’automne 2024.

Selon ses concepteurs, ce modèle pourra non seulement parcourir plus de 700 km sur une pleine charge, mais également offrir des performances (accélération et reprises) plus vives encore que son « homologue » à essence. L’Escalade IQ promet de meilleures sensations au volant en raison de son centre de gravité moins élevé et de son dispositif à quatre roues motrices. Ce dernier permet d’améliorer la stabilité du véhicule, mais de le rendre aussi plus agile au moment de le garer, par exemple. L’Escalade IQ réunit toutes les avancées technologiques de cette marque de prestige, dont le système de conduite semi-autonome (Super Cruise).

Si vous en avez la chance, grimpez à bord. Vous y découvrirez notamment une impressionnante dalle électroluminescente – 55 po – qui parcourt d’est en ouest le tableau de bord et des fauteuils qui vous enveloppent comme une chaude poignée de main. Si le cœur vous en dit, vous pourriez même localiser les 40 haut-parleurs qui tapissent cet habitacle aménagé comme un jet privé.

Bien que l’Escalade IQ soit sa vedette mécanique au Salon de l’Auto de Montréal, Cadillac a d’autres nouveautés dans ses cartons. En effet, Cadillac a fait l’annonce que quatre véhicules (Celestiq, Optiq, Symbolic et Vistiq) viendront garnir son catalogue dans les prochains mois.

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Cadillac CT5

Parallèlement à cette offensive tout électrique, Cadillac donne un coup de plumeau à sa berline CT5 qui, elle, demeure fidèle à ses motorisations thermiques (essence). Outre des retouches esthétiques, la CT5 s’enrichit de connectivités évoluées (compatibilité avec Google, par exemple) et de systèmes de sécurité passifs (freinage d’urgence automatique aux intersections) additionnels. Mentionnons enfin que les Cadillac CT5-V et CT5-V Blackwing seront, pour leur part, reconduites.