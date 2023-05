Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mauvaise surprise ?

Q : J’ai fait une réservation pour une Bolt EUV. J’ai appris que la production se terminera l’an prochain. Est-ce une bonne idée de me la procurer ou devrais-je me tourner vers un autre modèle ? — Nathalie M.

R : Avec le dévoilement de l’Equinox EV, il était évident que les jours de la Bolt (y compris sa déclinaison EUV) étaient comptés. Le rappel de sécurité de certaines Bolt (2017 et 2022) a sans doute retardé cette annonce. Cela dit, General Motors table désormais sur une nouvelle avancée technique qui bénéficiera à l’ensemble de ses produits. Cela ne veut pas dire que la Bolt ne vous donnera pas satisfaction pour autant. Toutefois, considérant le rythme de développement actuel, préférez-lui l’Equinox EV si vous souhaitez demeurer fidèle à Chevrolet. Dans le cas contraire, nous vous suggérons de jeter un œil au futur Kona EV.

Un piège ?

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS Subaru Crosstrek

Q : Je suis le nouveau propriétaire d’un Subaru Crosstrek 2024. Lors de la signature du contrat, on m’a proposé une panoplie d’extras, dont un traitement antirouille à 1500 $. J’ai été très surpris de cette proposition. Qu’en pensez-vous ? — Claude L.

R : Pourquoi ne pas mettre cet argent en banque ? Assurez-vous de respecter les consignes du constructeur (entretien de la carrosserie) et Subaru veillera à respecter sa garantie contre la corrosion. Une fois celle-ci échue, vous pourriez envisager un traitement spécifique, et celui-ci sera de toute évidence beaucoup moins onéreux.

Une question de sécurité

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Mécanicien au travail

Q : Mon concessionnaire m’empêche d’être présent quand le mécanicien travaille sur ma voiture sous prétexte que c’est dangereux. Au prix que ça me coûte, j’aime bien voir ce que le fait le mécano. Pour tout vous dire, je ne leur fais pas entièrement confiance. Dans les garages indépendants, je peux aller vérifier ce que fait le mécanicien. J’aimerais avoir votre avis. — Marc N.

R : Votre frustration est compréhensible, mais il y a une question d’assurance liée à ce refus. Et cela, pas seulement chez votre concessionnaire. Dans les ateliers indépendants aussi. Le problème, comme vous le dites si bien, est une question de confiance.

Problème conjugal

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Passat 2013

Q : Je dévore religieusement votre chronique tous les lundis et j’aimerais obtenir votre avis sur le dilemme suivant. Je possède une Passat 2013 Comfortline équipée du vénérable moteur à cinq cylindres de 2,5 L et d’une transmission manuelle. L’odomètre affiche 178 000 km. Même après 10 ans, j’adore encore ma voiture. Elle est très agréable à conduire, mais commence à montrer des signes de vieillissement. Avec ces tracas, les imprévus à venir et la baisse de la valeur de la Passat, je me demande sérieusement s’il serait judicieux de la remplacer bientôt par un véhicule neuf, probablement en location pour quatre ans (afin de réduire les coûts mensuels). Mon concessionnaire Volkswagen m’en offre 8000 $ en échange d’un Tiguan ou d’un Taos. Autre élément important : nous avons des revenus décents, nous aimons voyager, et je me demande alors si le prochain véhicule ne sera pas le dernier… Autant, donc, en faire l’acquisition maintenant et avoir la tranquillité d’esprit pour les années à venir. Mais ma conjointe est d’avis contraire. Selon elle, il faut être prudents avec notre budget à mesure que le temps passe, vu que nous cesserons probablement de travailler d’ici les 24 prochains mois et que nos revenus baisseront, malgré les FERR (fonds enregistré de revenu de retraite)… Qui a raison ? — Richard H.

R : Vous comprendrez que nous avons été dans l’obligation d’écourter votre lettre… Merci de votre compréhension. Cela dit, considérant les problèmes de fiabilité rencontrés et les signes de vieillissement, pourquoi ne pas changer de véhicule ? Mais votre conjointe a également raison. Alors, coupons la poire en deux et offrez-vous plutôt une Jetta. Celle-ci se révélera plus économique à l’achat et à l’usage qu’un Taos ou encore qu’un Tiguan, et tout aussi confortable que votre Passat actuelle.