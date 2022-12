Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

L’avenir tient à un fil

Je possède une BMW 128 2012 que je désire changer pour un véhicule électrique. J’aimerais un véhicule aussi agréable à conduire, mais plus confortable. Que me recommandez-vous ? Est-il préférable d’attendre ou de réserver un véhicule à venir, comme l’i4 de BMW ?

Louise D.

Si l’i4 correspond à votre budget, il s’agit d’une BMW pur jus sur le plan dynamique. Plus massive (plus lourde aussi) et reposant sur un empattement plus long et des voies plus larges que ceux de votre véhicule actuel, elle se révèlera plus confortable, plus rapide. Plus écologique aussi.

Chaise musicale

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Outback Wilderness

Quel serait le meilleur choix pour passer de trois véhicules à un seul, sans pénaliser la pratique de mes activités actuelles ? J’ai un Honda CR-V 2016 (très logeable) pour le chalet dans les Laurentides, un Suzuki Grand Vitara 2011 pour les excursions de pêche au printemps et pour tracter une roulotte Alto de 21 pieds (2100 livres) une fois par année, et une Volkswagen Golf Sportwagon 2018 pour le plaisir de conduire. Pour l’heure, j’hésite entre un Toyota RAV4 Trail, une Subaru Outback Wilderness ou un Jeep Cherokee Trailhawk. Utopique ou réaliste ?

Yves B.

De tous vos choix, l’Outback Wilderness apparaît comme le compromis idéal. Elle est plus agréable à conduire et moins bruyante que le RAV4 Trail et plus fiable et moins étriquée que le Cherokee Trailhawk.

Occasion à saisir

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Yaris

Je dois changer ma Honda Civic 1997, qui a seulement 125 000 km au compteur, mais qui commence à rouiller. C’est normal après tout ce temps, même si elle est dans un garage. Comme vous voyez, je ne roule pas beaucoup. Je pensais me procurer une Toyota Yaris ou une Kia. Qu’en pensez-vous ? Je veux une voiture cinq portes. Me conseillez-vous une auto neuve ou d’occasion ? Ou une Yaris avec deux ou trois ans d’usure ?

Rachelle L.

Considérant votre kilométrage annuel et votre utilisation, le choix d’une Yaris d’occasion apparaît comme logique. Vous pourriez également songer, sur le marché de l’occasion toujours, à une Honda Fit ou au duo Kia Rio/Hyundai Accent. Ces dernières n’ont pas la même aura que les Honda et Toyota, mais elles ont le mérite d’offrir une garantie plus généreuse dont vous pourriez toujours tirer profit.

Le monde idéal

PHOTO FOURNIE PAR FORD CANADA Ford Escape PHEV

Pourquoi le propriétaire d’un véhicule hybride ne pourrait-il pas choisir son mode d’énergie en temps propice ? Lorsqu’il voyage sur les autoroutes, le moteur thermique est utilisé. Lorsqu’il arrive en ville, il coupe le moteur thermique et commence à se servir uniquement de l’électricité. De mon point de vue, ce serait le véhicule hybride idéal. Est-ce une bonne idée ?

Martin G.

Bonne nouvelle, le véhicule hybride idéal existe. La principale caractéristique des véhicules hybrides rechargeables est la possibilité de charger leur batterie en roulant, mais aussi de gérer au plus près le fonctionnement du système hybride, donc de rouler en mode tout-électrique sur une distance moyenne de 50 km. Certains véhicules peinent à atteindre cette moyenne (Mini Countryman ou Subaru Crosstrek), d’autres la surpassent aisément (Ford Escape PHEV ou encore Toyota RAV4 Prime).