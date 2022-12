Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Question familiale

Nous sommes une famille de quatre avec deux adolescents. Nous avons actuellement une Hyundai Ioniq 2020 100 % électrique et une Kia Rondo qui a maintenant plus de 10 ans. Nous aimerions remplacer la Rondo par une nouvelle voiture familiale hybride ou 100 % électrique. Ce serait un VUS de taille comparable à celle de la Rondo ou, du moins, un véhicule avec une assise plus haute et un bon rapport qualité-prix. Notre budget n’est pas illimité. Nous utiliserons cette voiture pour nous rendre au travail, mais aussi pour les déplacements de longue distance en famille.

Isabelle H.

Puisque vous semblez avoir un faible pour les véhicules sud-coréens, vous pourriez envisager les duos Ioniq 5/Kia EV6 (électriques) ou encore Tucson/Sportage (hybrides rechargeables). À considérer également, le futur Mitsubishi Outlander PHEV (hybride rechargeable). Mais puisque votre budget n’est pas illimité, vous pourriez également considérer un véhicule d’occasion de même catégorie, vu l’utilisation somme toute restreinte que vous en faites.

Une question d’entretien

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Equinox 2014

Je possède un Chevrolet Equinox 2012 ayant seulement 70 000 km. J’aime beaucoup ce véhicule et il est encore impeccable. La courroie de distribution s’est brisée récemment. Coût de remplacement : 1500 $. Étant donné la forte valeur de revente des véhicules, est-ce que je devrais m’en séparer ? Est-ce que c’est un citron ou une malchance ?

Daniel G.

Ni un citron ni une malchance, mais plutôt une question d’entretien. La valeur marchande des véhicules d’occasion ne cesse de baisser depuis quelques mois, donc on ne peut plus parler de « forte valeur » de nos jours. Si votre véhicule se trouve dans un état impeccable, mieux vaut le garder et vous assurer de son bon entretien.

Modérer ses transports

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Prius V 2012

Nous avons une Prius V 2012 avec 170 000 km en parfait état. Nous hésitons entre la garder encore quelques années ou la remplacer afin de profiter des valeurs de remplacement actuelles. Cependant, nous n’arrivons pas à trouver d’équivalent qui réponde à nos besoins. Nous avons pensé à la Toyota Crown hybride, mais idéalement nous aurions aimé un modèle branchable. Nous avons déjà une Leaf 2018 tout électrique, alors nous voudrions un modèle nous permettant plus d’autonomie pour les trajets plus longs, ce que la Prius V nous apporte présentement avec son moteur hybride peu énergivore, tout en nous offrant de l’espace de chargement et une conduite plus haute sur route que la Leaf. Qu’est-ce que vous nous suggérez ?

Julie R.

Le prix des véhicules d’occasion dégonfle peu à peu et les gains potentiels ne sont plus aussi élevés qu’il y a quelques mois. Cela dit, si votre véhicule est en parfait état et correspond à vos besoins, pourquoi ne pas le conserver ? Cela aussi est un choix écologique. La Crown est un véhicule plus massif et plus coûteux encore que votre actuelle Prius V et son équivalent, chez Toyota, serait plutôt le Corolla Cross hybride, mais celui-ci n’est pas branchable.

Pour sortir des sentiers battus

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester

Je songe à faire l’achat d’un VUS d’occasion. Je vais régulièrement en forêt pour des activités de plein air et je pensais à un Subaru Forester avec environ 20 000 km au compteur. Est-ce selon vous un bon choix d’acquisition (fiabilité et coûts d’entretien à long terme) ?

Yves D.

Le Forester offre une garde au sol supérieure à la moyenne de sa catégorie. Dès lors, sur cet aspect, il apparaît comme un choix sensé pour vos activités de plein air. Quant à la fiabilité et aux coûts d’entretien, ce Subaru se classe au-dessus de la moyenne. Un bon choix, donc.