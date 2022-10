Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

L’alphabet en boîte

Le mécanisme pour changer les vitesses tant sur une manuelle que sur une automatique existe depuis plus d’un siècle. Les inscriptions pour désigner l’avant, l’arrière, le point mort, etc., ont-elles toujours existé ? Initialement en Amérique, est-ce que c’était comme aujourd’hui avec les lettres D-R-N-L ? Étant donné qu’il existe aussi des voitures en France depuis plus d’un siècle, est-ce que les dénominations des vitesses ont eu et ont toujours une appellation française ? Est-ce que les tableaux de bord en France (sur les Citroën, Renault et Peugeot) sont en français contrairement à nous ?

Roger G.

Il ne faut pas oublier le P (Park). Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n’est que le 26 janvier 1965 que des législateurs américains ont mis de l’ordre dans cette nomenclature en imposant un standard pour l’identification et l’ordre des rapports (P-R-N-D-L) associés à une boîte automatique. Le règlement est entré en vigueur le 26 avril 1966 et s’applique à tous les véhicules vendus aux États-Unis. Quant aux constructeurs français, en consultant certaines archives photographiques, Renault par exemple utilisait la lettre A (Avant ?) et non D (Drive) sur ses rares modèles à transmission automatique dans les années 1950.

Méconnue

Je me rappelle mon père qui, tous les dimanches, faisait reluire les chromes de son Ford Meteor. Un peu passéiste, mais aussi de mon temps. Les VUS ne m’inspirent pas. Je suis intéressé par une berline Nissan Altima 2022. Elle est nettement moins chère que la majorité des autres modèles à traction intégrale. Comment son système de traction se compare-t-il à ceux des autres véhicules du marché ? Est-ce un bon choix pour ses qualités hivernales ?

Jean R.

Dans cette catégorie, le choix n’est pas énorme. Le rouage intégral de Nissan se révèle plus efficace que celui offert par Toyota (Camry), mais moins performant que celui proposé par Subaru (Legacy). Cela dit, ce modèle représente un très bon choix dans sa catégorie et pour affronter les conditions hivernales.

On roule beaucoup

J’ai une Hyundai Touring 2011 achetée neuve qui dépasse maintenant 335 000 km. Je me résigne à changer. J’habite en région et je parcours environ 30 000 km/année. J’aimerais acheter un véhicule hybride ou électrique. Étant donné les délais de livraison, je croise les doigts et espérant que ma vieille minoune n’aura pas besoin d’une réparation majeure. Je n’ai rien commandé encore, je regarde du côté des Toyota Corolla ou Prius ou de la Hyundai Ioniq. Devrais-je me rabattre sur une auto d’occasion à essence en attendant une meilleure disponibilité chez les concessionnaires ? Est-ce que ça existe, une hybride ou électrique d’occasion ?

Isabelle J.

Oui, il existe des véhicules hybrides et électriques sur le marché de l’occasion. Et comme un véhicule à moteur thermique, une inspection en bonne et due forme s’impose avant d’en faire l’achat. La Corolla hybride, c’est bien, mais le Corolla Cross Hybrid sera sans doute meilleur. Celui-ci vous permettra d’obtenir une polyvalence sensiblement équivalente à celle de votre véhicule actuel, si, bien sûr, ce critère est toujours d’actualité.

Manque d’intérêt ?

Pouvez-vous me dire ce qu’il en est de la Toyota Prius 2023, qui devrait être entièrement renouvelée, selon ce que je l’ai lu sur l’internet ? J’ai laissé un dépôt chez quelques concessionnaires pour en obtenir une. Avec un tel engouement pour le bZ4X, il est à se demander si Toyota manque de temps, d’énergie, de main-d’œuvre ou de matériaux pour présenter fièrement la nouvelle Prius. Est-ce que ce silence cache un manque d’intérêt laissant croire qu’elle nous arrivera finalement bâclée ?

Denis C.

La nouvelle Prius sera dévoilée sous peu. Nous avons eu le privilège de la voir déjà. La seule chose que nous pouvons dire est qu’elle ne ressemble plus à un engin venu de l’espace.