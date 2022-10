Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Toyota Supra et autres voitures sport

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Supra

Fantastique sur le sec, la Supra se révèle – comme toutes les voitures sport – délicate à piloter dans la neige. Le principal handicap de ce type de voitures vient de la garde au sol. Sur une voiture sport, celle-ci est généralement inférieure à 140 millimètres. Parfaite pour optimiser la tenue de route sous le soleil, mais insuffisante pour circuler en toute quiétude sur les chemins enneigés où elle a tendance à s’enfoncer.

Chevrolet Silverado et autres camionnettes à deux roues motrices

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Silverado

Toutes les camionnettes comptant seulement deux roues motrices manquent d’aptitudes pour affronter la saison blanche en toute quiétude. À plus forte raison si la benne est vide de tout contenu. L’offre grandissante des pneumatiques AllWeather (toutes saisons) homologués pour l’hiver complique également les choses. Ces pneus ne sont qu’un compromis et ne procurent pas les performances attendues.

Volkswagen ID.4 et autres véhicules électriques

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen ID.4

Rassurez-vous, les véhicules électriques ne craignent pas l’hiver. Mais pour rendre cette saison plus agréable encore, il est impératif de cocher, le cas échéant, l’option thermopompe. Non, cette dernière ne figure pas de facto sur la liste des caractéristiques de série de tous les véhicules électriques vendus au Canada. Sa présence, inestimable, veillera non seulement à améliorer l’autonomie des batteries par temps froid, mais aussi le chauffage de l’habitacle.

Subaru Impreza et ses semblables

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Impreza

Pas la peine de se retrouver aux commandes d’un utilitaire pour déjouer les aléas de l’hiver. Ni de consacrer toutes ses économies à son achat (ou à sa location). L’Impreza de Subaru est, pour l’heure, la seule compacte à offrir un rouage à quatre roues motrices à prise constante et, à l’aide d’un moteur à plat, un centre de gravité abaissé. Si l’avantage de ce système tend à s’amenuiser face aux autres qui n’interviennent qu’en cas de besoin (prise temporaire), il rassure néanmoins celles et ceux qui détestent l’hiver à en faire des boutons.

Jeep Wrangler et les durs

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Jeep Wrangler

On raconte que le Wrangler peut grimper aux arbres. Alors imaginez ce qu’il peut faire dans la neige. Ce véhicule, l’un des plus mythiques des 100 dernières années, ne recule devant aucun obstacle pour peu que l’on sache jouer de la boîte de transfert et verrouiller le différentiel central au moment opportun. Un véritable chasse-neige qui, depuis peu, propose une mécanique hybride rechargeable qui le rend plus attrayant encore.

Porsche Taycan Cross Turismo et le nouveau monde

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Taycan Cross Turismo

Ce n’est pas l’offre la plus abordable du marché, mais la Taycan Sport Turismo, berline cinq portes électrique, se conduit comme une Porsche. Elle n’émet pas le moindre gramme de gaz à effet de serre, elle accélère comme un dragster et comporte certains attributs dignes d’un utilitaire. Que demander de plus ? Le volume du coffre peut atteindre 1200 L, toutes les places s’avèrent spacieuses et ses aptitudes sur terrain accidenté sont remarquables. La voiture offre aussi une garde au sol relevée grâce à une suspension pneumatique et des protections supplémentaires pour préserver l’état de la partie basse de la carrosserie.