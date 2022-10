Notre collaborateur répond à vos questions

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Retour vers le futur de Mitsubishi

Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre d’intervention, mais en tant que propriétaire de Mitsubishi, je m’efforce de bien me tenir au courant des nouvelles concernant ce constructeur. J’aimerais souligner que votre article mentionne que les produits Mitsubishi vendus en Amérique du Nord seront des Nissan et ceux vendus en Europe seront des Renault. J’ignore si un correctif s’impose, vous seul le déciderez, mais selon une annonce faite il y a deux semaines par d’autres médias, le RVR sera éventuellement remplacé par le Renault Captur. Zéro ADN Mitsubishi au programme, à part le logo sur le volant et sur le hayon arrière, tristement.

Carl C.

Vous avez raison, le futur ASX (RVR au Canada et Outlander Sport aux États-Unis) sera un copié-collé du Renault Captur, mais sera exclusivement vendu en Europe et assemblé en Espagne. Cela dit, cette annonce remonte au mois de mars dernier... En Amérique du Nord, le RVR (ou Outlander Sport, c’est selon) sera pour sa part vraisemblablement conçu sur la future architecture des Nissan Kicks et Versa.

Un peu de luxe

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda CR-V

J’aimerais changer mon véhicule, un Rogue SV, au cours de la prochaine année. Je regarde plusieurs VUS de taille similaire, à essence et non électriques (je me convertirai au prochain achat). J’avais d’abord arrêté mon choix sur le Volvo XC40, mais les commentaires sur la fiabilité du système multimédia m’ont quelque peu refroidi. Je regarde le CR-V 2023, en version qui inclut plusieurs équipements, tel le modèle Touring. Je prévoyais aussi regarder des modèles de taille similaire chez Acura (RDX), Lexus (NX) et Toyota (RAV4). Comme vous pouvez le constater, je vise assez large, mais j’aurais besoin de conseils judicieux. Est-ce que, prix pour prix, le CR-V est un bon choix ? Je comprends que des modèles plus luxueux peuvent comporter des avantages, mais je me dis qu’un CR-V bien équipé représente une option financièrement plus attrayante. Pourriez-vous me faire part de vos impressions ?

Michel L.

Malheureusement, il faudra attendre encore un peu avant de vous livrer nos impressions sur le CR-V. Comme vous le savez, ce modèle fait l’objet cet automne d’une refonte complète. Néanmoins, votre raisonnement tient la route. D’ordinaire, la valeur de revente du CR-V est plutôt élevée et dans le contexte actuel (état des routes, période inflationniste), votre choix se défend, si l’on présume que la fiabilité de ce nouveau modèle sera au rendez-vous. Si l’on fait abstraction de la version hybride qui fait actuellement l’objet d’un litige (câbles corrodés), le RAV4 représente une option logique (valeur résiduelle, fiabilité générale), mais sans doute un peu rustre (dans sa version à essence) face au prochain CR-V. Vous pourriez également envisager dans cette même catégorie le Forester de Subaru (qualité du rouage intégral, sérieux de la construction) ou encore le Tucson de Hyundai (garantie généreuse, moteur suralimenté vif). Quant à vos choix des marques plus prestigieuses, le RDX nous apparaît plus animé et plus racé que le NX. Ce dernier offre une conduite plus apaisée, tout comme un autre véhicule qui mérite considération, le Lincoln Corsair.

Mieux voir

PHOTO FOURNIE PAR NAVDY Les aides à la conduite ne remplaceront jamais le jugement, encore moins la vision du conducteur.

Je souffre d’une maladie parente de la DMLA. Lors de mon dernier test visuel, on m’a appris que ma vision était à la limite légale pour conduire. Je conduis un RAV4 Prime 2021. J’ai de plus en plus de difficulté à conduire malgré les aides technologiques. Dans l’état actuel des choses (en attendant l’arrivée des véhicules autonomes), quel véhicule serait, selon vous, le mieux pourvu d’équipements adaptés à mon état ?

Gilles V.

Sincèrement navré pour vous. Malheureusement, ce sont des aides à la conduite et celles-ci ne remplaceront jamais votre jugement, encore moins votre vision. Cette dernière, comme en course automobile, est essentielle à votre sécurité, à celle de vos passagers et des autres usagers de la route. Vraiment désolé de l’écrire aussi crûment.

L’envie de changer

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q3

Nous avons un Mercedes-Benz GLK 250 2014 avec seulement 91 000 km et nous en sommes totalement satisfaits. On fait maintenant environ 10 000 km par année. Avant d’atteindre les 100 000 km, serait-il avantageux de le changer pour un véhicule neuf avec garantie ? Nous regardons l’Audi Q3 et le BMW X3, car le remplaçant du GLK, le GLC, n’a pas le même attrait que son prédécesseur. Devrait-on penser à la location plutôt qu’à l’achat ?

Richard R.

Au risque de vous choquer, votre véhicule actuel ne cessera pas de fonctionner après 100 000 km. Et vous ne parcourez que 10 000 km annuellement. Ce véhicule a encore plusieurs années devant lui. Alors, si vous êtes satisfait de son rendement (et de son attrait), pourquoi ne pas le conserver ? Voilà une solution à la fois plus écologique et plus économique. Cela dit, la décision finale vous revient. Il faut savoir que les Q3 et X3 boxent dans des catégories différentes. Le Q3 est plus compact et brille par son homogénéité d’ensemble. Plus massif, le X3 est plus sportif, plus réactif. Dans un cas comme dans l’autre, mieux vaut opter pour une location.