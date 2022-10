Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Pour fiston

Q : Notre fils économe de 19 ans désire acheter une voiture qu’il pourra conserver plusieurs années. Comme il y a peu d’offres du côté de l’occasion, il est prêt à dépenser plus pour une voiture neuve, jusqu’à 22 000 $. Est-ce un bon choix ? Quels sont les modèles les plus intéressants en matière de qualité-prix ? — Maryse R.

R : Malheureusement, les véhicules « bon marché » ne courent plus les rues. Pour la somme indiquée et considérant sa volonté de conserver la voiture longtemps, nous vous suggérons de jeter un œil à la Kia Rio, une sous-compacte (l’une des rares) vendue pour moins de 20 000 $. Il s’agit sans doute actuellement de l’une des meilleures offres sur le marché pour un véhicule suffisamment polyvalent et garanti pour une période de cinq ans.

On le garde ?

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2019

Q : J’ai un Alfa Romeo Stelvio 2019 pour lequel il me reste un an de location. Il aura 65 000 km environ en septembre 2023 et j’avais 96 000 km disponibles. Ma question : est-ce une bonne idée d’en faire l’achat en septembre 2023 à la fin de ma location ? La valeur résiduelle est de 29 500 $. — Normand L.

R : Vous omettez de dire si le véhicule vous satisfait (fiabilité, qualité et coût des entretiens) et s’il correspond toujours à vos besoins. Si tel est le cas, pourquoi ne pas l’acheter ?

Attendre ou pas ?

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q 4 e-tron

Q : Notre Audi Q5 Progressive 2019 indique 45 000 km à son odomètre. La location se termine en août 2023 avec un résiduel de 26 000 $ et le véhicule aura alors environ 64 000 km. Quelle sera sa valeur de revente en 2023 ? Nous sommes intéressés par un Audi Q4 e, est-ce que les rabais gouvernementaux s’appliquent ? Serait-il plus sage de refinancer le résiduel du Q5 et de patienter ? Quelle est votre appréciation de l’Audi Q 4 e et quelles seraient vos autres suggestions de VUS électriques ? — Diane R.

R : Pour vous, la valeur résiduelle de votre véhicule sera de 26 000 $. Sa valeur marchande risque cependant d’être plus élevée considérant que la situation actuelle (approvisionnement) risque de perdurer encore jusqu’à la fin de 2023. Dans le cas du Q4 e-tron, la direction canadienne d’Audi a revu le prix (et la dotation de série aussi) à la baisse pour le qualifier aux rabais gouvernementaux. Un essai complet de ce modèle sera publié dans les prochaines semaines. Si vous aimez le Q4 e-tron, vous pourriez également être intéressée par l’ID.4 de Volkswagen. Ces deux véhicules ont beaucoup en commun.

Pour une transition en douceur

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla hybride

Q : Bonjour, nous voulons dans un avenir rapproché faire l’achat d’une petite compacte. Nous voulons une auto à essence, car celles électriques sont trop coûteuses pour nous. Nous sommes à la retraite, mais avons besoin de suffisamment d’espace pour mettre deux sièges d’enfants, car nos petits-enfants nous accompagnent de temps en temps. Quel est le meilleur achat pour une voiture compacte ? — Monica N.

R : Vous pourriez considérer une compacte hybride, non ? Ce véhicule vous permettra de vous familiariser tranquillement avec la transition énergétique. Parmi vos choix, nous vous suggérons les Toyota Corolla hybride ou encore Toyota Corolla Cross Hybrid. Les déclinaisons 100 % essence de ces deux véhicules sont également recommandées.