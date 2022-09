Notre collaborateur répond à vos questions.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Question d’argent

Q : Je m’apprête à commander une Lexus IS 350 AWD 2023. J’ai le choix entre la version F Sport 2 et la F Sport 3. Le prix demandé pour cette option est de 5800 $. Selon votre expérience, est-ce que les avantages valent le coup ? Je fais entre 10 000 et 12 000 km par année. Cette Lexus va remplacer ma Lexus IS 350 AWD 2014 qui a actuellement 102 000 km au compteur et dont je suis pleinement satisfait. — Alain L.

R : Ne tournons pas autour du pot, cette option ne vaut pas le coup. D’autant qu’aucun des accessoires dans cet ensemble ne vous permettra de récupérer une partie de votre argent au moment de la revente.

Question à 10 000 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA CANADA Toyota Venza

Q : Outre le fait que Lexus offre une étiquette de luxe et un service en conséquence, en regardant la motorisation hybride entre le nouveau Venza (depuis 2021) et le RX 350 h […], est-ce que la différence de prix est justifiable ? — Benoit T.

R : Vos arguments sont très raisonnés, mais pour établir un comparatif plus juste, mieux vaut comparer le Lexus NX 350 h (49 900 $) au Venza (39 150 $). Le RX est plus massif et se compare davantage à un Highlander (Toyota) qu’à un Venza. Cela dit, le NX offre une polyvalence supérieure à celle du Venza, une meilleure insonorisation, une garantie plus généreuse (4 ans/80 000 km) et une valeur de revente plus élevée. De plus, la finition de Lexus est plus léchée, son système d’infodivertissement plus moderne et le véhicule est assemblé au Canada. En revanche, le Venza s’avère plus spacieux. Cela dit, pour répondre à votre question initiale, l’écart n’est pas justifiable, seulement si vous optez pour la version d’entrée de gamme du Venza. Si votre choix s’arrête sur les déclinaisons XLE et Limited du Venza, le NX de Lexus représente un achat plus malin.

Plaisir concentré

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA CANADA Mazda CX-30

Q : Je suis à la recherche d’un VUS compact 2023 plaisant à conduire. Dans la même tranche de prix, j’hésite entre le Kicks SR Privilège, le Qashqai SV TI, le Corolla Cross LE AWD et le Mazda CX-30 GS. Que me conseillez-vous pour la ville et ses bancs de neige et le chalet de temps en temps ? — Jade B.

R : De tous vos choix, le CX-30 GS de Mazda est le plus agréable à conduire. En prime, il propose une présentation plus recherchée (qualité de finition) et un rouage intégral plus performant que ceux des modèles mentionnés. À ce sujet, il est bon de rappeler que le mode d’entraînement du Kicks se limite à deux roues motrices (à l’avant).

Faible marge de manœuvre

PHOTO KOJI SASAHARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De nombreuses Subaru en attente de transport au port de Kawasaki, près de Tokyo. C’était en juillet 2019 ! Les temps ont bien changé.

Q : En cette période où les voitures neuves se font rares, est-il encore possible de négocier le prix à l’achat ou d’obtenir certains éléments en prime (pneus, entretien, etc.) ? Je m’apprête à signer l’achat d’une Subaru réservée il y a plusieurs mois et je me demandais quelle était ma marge de manœuvre. — Valérie B.

R : Vous comprendrez que dans le contexte actuel (pénurie de pièces, transition accélérée vers l’électrique, problèmes de transport et de livraison, etc.), votre marge de manœuvre est plutôt restreinte à quelques éléments gratuits au mieux.