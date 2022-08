Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Patience

Nous avons une Subaru Outback 2012 (130 000 km). Nous sommes parmi les premiers sur la liste d’attente pour un Solterra. Retraités, avec un véhicule, nous circulons surtout en ville et nous prévoyons reprendre une routine de voyages occasionnels, par exemple dans le Maine. Les plus récentes nouvelles ne semblent pas encourageantes. Nous sommes peu enclins à nous passer de la climatisation ou du chauffage. La performance au freinage de ce véhicule et celle aux tests de sécurité/collision sont-elles connues ? Nous recherchons un véhicule très sécuritaire, confortable, fiable et durable. On change ou on attend les éditions futures ? Si on se remet sur une liste d’attente pour un autre véhicule, ça risque d’être long. Anita

Ça risque d’être long en effet. Petite précision, le problème rencontré par la Solterra n’en est pas un de chauffage ou de climatisation (vrai cependant que pour préserver l’autonomie, il faut savoir moduler la température de l’habitacle), mais plutôt de fixation des roues. Voilà pourquoi la commercialisation de la Solterra a été repoussée et celle de la Toyota (bZ4X), suspendue. Ces deux véhicules n’ont pas fait l’objet d’un rappel par Transports Canada. Pour répondre à une autre de vos questions, aucun résultat de tests de collision par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Adminisration) n’a été publié au moment d’écrire ces lignes. Aucun essai routier n’a été réalisé non plus. Résumons-nous. Votre véhicule actuel n’a que 130 000 km et a encore de bonnes années à vous offrir. Donc un peu de patience.

Prévention

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le Hyundai Tucson

Mon Hyundai Tucson 2018 affiche 90 000 km au compteur. Il me reste donc 10 000 km de garantie. Question : serait-il avantageux de faire faire une inspection générale, ou de seulement quelques organes du véhicule, avant la fin de la garantie ? Si oui, quels organes ? En quatre ans, aucun problème majeur. Jean-Clément T.

Pourquoi vous limiter à quelques organes mécaniques ? Une inspection en règle s’impose pour éviter les mauvaises surprises et idéalement auprès de votre concessionnaire.

Fin de vie

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le Kia Sorento

Nous avons un Kia Sorento 2015 avec 210 000 km (moteur remplacé sous garantie à 140 000 km) ainsi qu’un Nissan Rogue 2015 avec 190 000 km et une transmission neuve. On se demande si nous menons ces deux véhicules à leur fin de vie ou si nous en échangeons un contre une voiture électrique, sachant que le kilométrage hebdomadaire pour le Sorento est de 1000 km et de 500 km pour le Rogue. Chantal B.

Considérant le temps d’attente pour mettre la main sur un véhicule (électrique ou à essence), la meilleure solution consiste à accompagner vos deux véhicules en fin de vie pour peu qu’un bris majeur ne survienne pas. À ce sujet, il importe de veiller à l’entretien préventif de vos véhicules. Entretemps, nous vous suggérons de fixer votre choix sur votre prochain véhicule électrique.

La bonne prise

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le Genesis GV60

Il est difficile de s’y retrouver ! Nous adorons le Volvo C40, le confort et sa simplicité en comparaison au Genesis GV60. Mais certaines avancées chez Genesis sont attirantes. Est-ce que le C40 s’avère un choix judicieux ? Sinon, quel autre modèle est à considérer ? Nous ne voulons pas de Tesla. Jean-Nicolas C.

Le supplice de l’hésitant. Le C40 nous est apparu plus comme un exercice de style par rapport aux modèles (Volvo XC40 Recharge et Polestar 2) dont il dérive. Le GV60 se révèle plus fonctionnel, plus moderne et plus avant-gardiste aussi. Qu’à cela ne tienne, les modèles dérivés du GV60 (Ioniq 5 et Kia EV6) proposent des performances similaires à meilleur prix.