Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Choix limité

Notre budget pour un véhicule hybride qu’on ne branche pas est entre 45 000 $ et 50 000 $, et le véhicule doit être en mesure de tracter une charge pouvant atteindre 3000 lb. Que nous conseillez-vous ?

Michelle

À l’heure actuelle, le choix est très mince. En fait, un seul véhicule et deux de ses déclinaisons correspondent à vos critères : le Highlander hybride de Toyota (à partir de 46 750 $). Celui-ci peut tracter jusqu’à 3500 lb. Un autre modèle – le CX-50 de Mazda – accueillera au cours de l’automne une version hybride (non rechargeable) dans sa gamme. Hélas, pour l’heure, nous n’avons aucune confirmation sur sa capacité de remorquage.

Préparer la retraite

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek

Nous possédons une Nissan Versa 2007 en très bonne condition et un CR-V 2012 bien entretenu. Comme nous serons à la retraite en 2023, nous désirons prévoir ultérieurement (2023-2024) l’achat d’un VUS hybride non rechargeable, car nous faisons régulièrement de longues distances pour la pêche et d’autres loisirs. Nous n’avons pas de goût luxueux et recherchons un bon rapport qualité/prix/fiabilité pour deux, économique, avec un bon espace de chargement. Quelle est votre recommandation ?

Louise L.

Le futur Crosstrek hybride de Subaru, dont la sortie initiale est prévue dans quelques mois, sera sans doute à regarder en raison de son historique (robustesse et fiabilité). Seulement, voilà, il sera vraisemblablement rechargeable (comme il l’est actuellement). Dans ce cas, votre meilleur choix à l’heure actuelle est le Toyota Corolla Cross (un véhicule hybride conventionnel, sans fil).

Le prix juste

PHOTO DANIEL ACKER, ARCHIVES BLOOMBERG Méfiez-vous des prix qui varient en cours de route chez les concessionnaires.

Est-ce que le concessionnaire a le droit de changer le prix entre le moment de la commande (nous avions pourtant donné un acompte sur la transaction) et le moment de la livraison du véhicule ?

Sylvain M.

Un acompte ou une entente préalable n’est pas un contrat. Vous n’êtes lié que lorsque vous avez signé le contrat de financement. Vous pouvez donc refuser le prix modifié. Vous n’êtes pas non plus obligé de conclure la transaction. Cela dit, le concessionnaire est tout de même tenu de respecter cette entente préalable et doit donc respecter le prix dont il a convenu avec vous.

Par ailleurs, si vous signez un document pour réserver (avec acompte remboursable naturellement) votre place sur une liste d’attente, on vous donnera sans doute une estimation du prix. Celui-ci n’est pas forcément celui que vous paierez à la livraison du véhicule.

Du confort

PHOTO DREW PHILLIPS, FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Tucson hybride

Propriétaires d’une Lexus ES-350 2008 (257 000 km), nous songeons à remplacer ce véhicule super confortable qui malheureusement, compte tenu de ses états de service, requiert des dépenses importantes. Ce qui n’est pas négociable, c’est notre sélection : un véhicule hybride rechargeable ou non électrique. Ma femme, qui est la principale conductrice, souhaiterait remplacer notre berline actuelle par un petit VUS plus facile à garer de type Corolla Cross 2023 tout équipé hybride AWD. Nous écartons la Lexus en raison des déplacements exigés de Shawinigan à Québec. Habitués au confort de la Lexus, nous recherchons de préférence un véhicule bien équipé, fiable, offrant une douceur de roulement, une bonne tenue de route et une très bonne insonorisation.

Claude G.

Le Corolla Cross hybride représente un bon choix, mais vous pourriez également considérer le Hyundai Tucson (celui-ci est branchable ou non, selon la déclinaison) qui a notamment l’avantage d’offrir une garantie plus généreuse encore et une boîte automatique moins lancinante. De là à dire que ces deux véhicules vous procureront autant de confort que votre Lexus, il y a un pas que nous ne franchirons pas.