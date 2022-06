Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Saisir l’occasion

J’ai actuellement une Prius 2009 d’environ 330 000 km qui nécessite plusieurs réparations. J’aime beaucoup cette auto fiable et économique, mais dépenser encore pour la maintenir en forme me semble inutile et la vendre ne devrait pas poser trop de problèmes. Deux choix m’intéressent : le Corolla Cross hybride ainsi que la nouvelle version de la Prime 2023. Cette dernière aurait un coffre d’une meilleure capacité que celui de la génération actuelle. Toutefois, je risque de devoir attendre jusqu’en 2023 pour obtenir un de ces deux modèles. Je compte garder mon auto une dizaine d’années. La Prime 2022 me pose problème à cause de la taille du coffre alors que mes besoins changeront car nous planifions avoir des enfants. Est-ce qu’une location sur quatre ou cinq ans d’une Prime 2022 qui pourrait être livrée rapidement serait une bonne option ? Et je pourrais ensuite acheter un véhicule qui correspond plus à mes besoins dans quatre ou cinq ans.

Olivier S.

Toyota devrait présenter dans les semaines à venir une nouvelle génération de sa Prius. Celle-ci sera vraisemblablement commercialisée à partir de l’automne 2022. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, rien ne laisse croire que les dimensions de son coffre seront accrues. Le Corolla Cross hybride devrait lui aussi débarquer chez les concessionnaires à partir de l’automne, mais contrairement à la Prime, il n’aura pas un fil à la roue (il ne se branche pas) et ne sera admissible à aucune subvention gouvernementale. Maintenant, considérant les délais d’attente, la condition actuelle de votre véhicule et la disponibilité d’une Prius Prime dans votre localité, le meilleur choix serait d’opter pour cette dernière.

Bon voyage

On quittera le Québec à la fin de novembre pour un voyage au Texas et en Arizona. Retour au Québec vers le 10 mars. Devons-nous partir avec des pneus d’hiver ou non ? Je loue un véhicule Toyota RAV4 Limited hybride 2021. Merci de m’éclairer sur le sujet.

Jean F.

La réponse toute simple est sans vos pneus d’hiver. Cela dit, il importe de rappeler que tous les véhicules routiers motorisés immatriculés au Québec (il y a quelques exceptions) ont l’obligation de chausser des pneus d’hiver du 1er décembre au 15 mars. Si votre date de retour est « vers le 10 mars », il est impératif de vous procurer un certificat d’exemption. Ce certificat est sans frais et la durée de la période d’exemption est de sept jours. Quatre certificats par hiver peuvent vous être accordés par véhicule.

Valeur résiduelle

Si la valeur marchande à la fin de la location de ma voiture est plus élevée que le montant résiduel indiqué au contrat, le concessionnaire peut-il modifier ce montant ?

Normand C.

Que la valeur marchande de votre véhicule soit supérieure ou inférieure au montant inscrit à votre contrat de location, le concessionnaire ne peut modifier la valeur résiduelle.

Tourner en rond

Nous avons un Honda CR-V 2013 avec 170 000 km et un Ford Explorer 2016 avec 44 000 km. Depuis que je suis à la retraite, nous réalisons que nous n’avons pas besoin de deux véhicules. Nous parcourons en moyenne 15 000 km par année. Devons-nous vendre un des véhicules ou encore vendre les deux véhicules et nous en procurer un nouveau ? Ou enfin, opter pour une location le temps de recevoir le véhicule électrique ou hybride de type Toyota Prime ou Chevrolet Bolt ?

Francine P.

Face à la surenchère dans le secteur des véhicules d’occasion et au coût du litre d’essence, aussi bien mettre en vente les deux et vous procurer un véhicule neuf, moins énergivore et correspondant à vos besoins. Un véhicule hybride rechargeable représente une transition agréable avant le tout-électrique, mais considérant votre kilométrage annuel et la longévité de vos véhicules actuels, un passage immédiat vers le tout-électrique devrait être envisagé. L’ennui : la disponibilité. Ce facteur risque de guider votre décision finale. Dès lors, le cheminement proposé est d’arrêter votre choix sur un véhicule qui correspond à vos critères, de passer commande auprès de votre concessionnaire et de vous départir d’un de vos deux véhicules dans l’attente. Lequel ? L’Explorer.