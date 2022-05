Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Du luxe concentré

Je possède actuellement une Lincoln MKZ 2020. J’aimerais la remplacer par un véhicule de plus petit format et qui m’offrirait le même confort et les mêmes technologies de pointe (BLIS, chauffage et climatisation bi-zone, sièges et volant chauffants, détecteur d’obstacles, etc.). Vers quoi devrais-je m’orienter selon vous ?

Michel G.

Plusieurs des caractéristiques recherchées se retrouvent sur une grande quantité de modèles. Parmi les modèles susceptibles de vous intéresser, il y a le Volvo XC40, le Buick Encore GX et l’Audi Q3.

Liste d’épicerie

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 Prime

Nous sommes un couple parcourant approximativement 13 000 km/an qui recherche une automobile ayant les caractéristiques suivantes : fiable, rouage intégral, format VUS, garde au sol similaire à celle d’un Crosstrek, confortable et luxueuse. La motorisation idéale serait hybride rechargeable ou électrique puisque mon employeur double les subventions obtenues des gouvernements. Nous avons essayé l’Ioniq 5, mais nous sommes inquiets qu’il n’y ait pas d’essuie-glace arrière. Le Kia EV6 a un look trop « jeune » pour nous. L’iD.4 est également un choix intéressant, tout comme le RAV4 Prime. Avez-vous des suggestions ou des recommandations pour nous ?

Guy D.

Vos deux choix (RAV4 Prime et ID.4) représentent des options très intéressantes. À cette liste, vous devriez ajouter le duo Subaru Solterra et Toyota bZ4X (voir notre banc d’essai et « La concurrence »), ainsi que le futur Mitsubishi Outlander PHEV, dont l’autonomie électrique, chuchote-t-on, pourrait atteindre 80 km.

Électrique pour retraités actifs

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia EV6

Nous sommes en processus d’achat pour un véhicule 100 % électrique. Nous avons une Fit EX-L Navi 2016 en excellent état. La valeur de revente des autos d’occasion en hausse présentement nous incite à changer. Nous hésitons entre l’Ioniq 5 de Hyundai et le Kia EV6. Nous sommes retraités, mais actifs. Au gré des saisons, nous parcourons les différentes régions du Québec pour des randonnées en vélo ou des sorties de ski. Lequel se démarque pour la fiabilité, l’autonomie et la conduite, selon vous ?

Denis P.

La valeur d’occasion est en hausse actuellement en raison du faible approvisionnement de véhicules neufs. Votre nom figure-t-il sur une liste pour l’achat d’un des deux véhicules mentionnés ? Dans le cas contraire, bonne chance. Oui, vous allez vendre aisément votre véhicule actuel, mais vous devrez ensuite utiliser votre vélo. Pour répondre à votre question, les deux véhicules ont plusieurs éléments en commun. Des deux, nous préférons l’EV6 en raison de sa conduite plus dynamique, de ses commandes plus intuitives et du profil de son hayon qui excuse (en partie) l’absence d’un essuie-glace arrière.

Une vieille dame

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo XC70

Nous avons une Volvo XC70 de 2009 que nous adorons, mais qui, depuis la fin de décembre 2021, présente un problème électrique intermittent qui demeure indétectable après de multiples séjours et vérifications au garage. Le moteur tourne, les essuie-glaces fonctionnent et les sièges électriques avancent et reculent, mais le chauffage, les vitres électriques, la radio, les clignotants et le verrouillage de la porte passager ne fonctionnent pas. Tout a été mille fois vérifié par notre garage spécialiste Volvo depuis 30 ans. Un jour, tout fonctionne, le lendemain, autre panne électrique ! La voiture est toujours dehors par grand froid ou dans les pluies abondantes, car nous n’avons pas de garage. C’est une vieille dame de près de 12 ans. Serait-elle devenue plus fragile aux intempéries ? Le froid ou l’humidité pourraient-ils être les responsables ?

Jocelyne H.

La bête noire de nombreux techniciens. Les dysfonctionnements électriques sont extrêmement difficiles à localiser et, oui, les conditions climatiques sont en grande partie responsables, tout comme l’âge de votre véhicule. Le moment est sans doute venu de lui dire adieu.