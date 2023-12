À l’affiche cet automne à Chicago, sa pièce À présent sera aussi adaptée au cinéma au Mexique en 2024.

Catherine-Anne Topin a assisté jeudi soir à une représentation de Right Now. Une production américaine de sa pièce À présent, par le Facility Theatre de Chicago, qui joue à guichets fermés depuis six semaines. « Les États-Unis sont un marché tellement difficile à percer… C’est le fun de vivre ça », a confié la comédienne et auteure, jointe par La Presse dans la Ville des vents, où elle séjourne avec son conjoint, l’acteur Antoine Bertrand.

La compagnie américaine a ajouté des supplémentaires ainsi qu’une soirée pour l’industrie, lundi prochain, jour de relâche, afin d’inviter acteurs, directeurs artistiques et producteurs à voir le spectacle. Et peut-être donner une deuxième vie à la production, après Chicago.

« La scène théâtrale de Chicago est très vibrante, explique Toupin. C’est la ville de Tracey Letts et du Steppenwolf Theatre, de David Mamet, de Gary Sinise… C’est un tremplin pour le théâtre de création. Et ma pièce fonctionne assez bien pour que le Facility Theatre souhaite faire vivre le spectacle ailleurs aux États-Unis. »

PHOTO SHYM, FOURNIE PAR FACILITY THEATRE Right Now, une production américaine de la pièce À présent, de Catherine-Anne Toupin, au Facility Theater à Chicago

Bon accueil

En effet, le spectacle a obtenu une revue de presse élogieuse, avec une moyenne de quatre étoiles données par la critique locale. « Les personnages créés par l’ensemble sont d’une beauté exquise et le scénario de Catherine-Anne Toupin est d’une grande rigueur […] Right Now, magnifiquement conçue, est le genre de théâtre déroutant qui fait de Chicago la ville la plus riche en drames qui troublent l’esprit », illustre le Chicago Stage and Screen.

« Right Now, de la dramaturge canadienne Catherine-Anne Toupin (traduite par Chris Campbell), a plusieurs points forts : un dialogue vif, des personnages fascinants, un véritable humour et une intrigue surréaliste », a résumé le Chicago On Stage.

Un film au Mexique !

À peine arrivée dans la métropole de l’Illinois, Catherine-Anne Toupin a reçu la confirmation qu’À présent sera aussi adaptée au cinéma au Mexique, sous le titre espagnol de Febril. Après l’avoir mise en scène au théâtre avec succès à Mexico, en 2014 et 2015, le comédien et réalisateur Hugo Arrevillaga a décidé d’adapter la pièce au cinéma et a reçu le financement pour le tournage en 2024.

Fait intéressant, Hugo Arrevillaga connaît le théâtre québécois. Il a déjà mis en scène au Mexique des textes de Wajdi Mouawad, de Daniel Danis et d’Evelyne de la Chenelière.

« Je ne suis pas impliquée dans le projet [du film], mais j’ai lu le scénario qui a été traduit en anglais pour moi. C’est excellent ! Une adaptation libre et audacieuse de ma pièce. Disons que c’est incroyable de savoir qu’une équipe d’artistes mexicains travaille sur mon texte depuis des années et que ça deviendra bientôt un film », dit Catherine-Anne Toupin.

« Ça fait six ans que l’équipe mexicaine travaille sur le projet et, après des retards causés par la pandémie, le film sera enfin réalisé à l’automne 2024. L’actrice Mayra Batalla [bien connue au Mexique] y joue le rôle principal », poursuit-elle.

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Mayra Batalla

Thriller et humour

Créée à La Licorne par le Théâtre de la Manufacture en 2008, reprise chez Duceppe en 2010, À présent avait déjà une belle carrière à l’international. Traduite en cinq langues, la pièce a aussi été produite en Italie, en Belgique, au Mexique, en Australie et en Angleterre. « Le succès international d’À présent est en grande partie dû au Centre des auteurs dramatiques (CEAD) qui a organisé il y a 18 ans un séminaire de traduction », explique l’auteure.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne et auteure Catherine-Anne Toupin

À présent est un conte moderne troublant qui explore les recoins les plus sombres de la psyché humaine. Selon Catherine-Anne Toupin, la pièce plaît à l’étranger grâce à son mélange d’humour et d’étrangeté, son côté thriller absurde. « C’est un cadeau chaque fois que j’apprends qu’À présent est produite ailleurs », dit-elle.

La carrière internationale de sa deuxième pièce dépasse ses rêves les plus fous. « Tout ça est incroyable… Je me pince encore. Mais ça montre aussi que la culture québécoise rayonne à l’étranger. Je ne suis pas la seule. Il y a énormément de talent au Québec », conclut la comédienne de Boomrang et auteure de La meute.