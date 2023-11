176 pas Ariane Moffatt et Fanny Britt unies par la marionnette

En 2021, Fanny Britt et Ariane Moffatt ont uni leurs talents sur la douce chanson Phèdre en forêt, parue sur l’album Incarnat. La dramaturge et l’autrice-compositrice-interprète ont répété l’expérience, mais pour un projet fort différent. Et plus ambitieux. Elles signent respectivement les textes et la musique de la plus récente pièce du Théâtre de l’Œil, 176 pas. Rencontre.