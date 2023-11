Un an après avoir quitté la politique, l’ex-députée solidaire Catherine Dorion prépare un retour en scène, au théâtre cette fois : elle présentera une pièce de théâtre documentaire sur la démocratie à partir du mois de février, à Québec et à Montréal.

Son passage de quatre ans en politique a de toute évidence été une source d’inspiration pour cette création, qui s’intitule Sciences Po 101, Traité d’insoumission à l’usage du vrai monde. Catherine Dorion l’a créée en collaboration avec le metteur en scène Alexandre Fecteau et l’acteur Vincent Massé-Gagné.

« Ensemble, ils fouillent les manières dont la force du peuple pourrait reprendre pied par-delà le sentiment d’impuissance, la surcharge médiatique ambiante et les agendas remplis à ras bord », écrivent les Productions Martin Leclerc, jeudi matin, dans un communiqué.

Il s’agit d’une pièce « interactive » et « immersive », pendant laquelle le public sera invité à voter et à s’exprimer. « Restera-t-il tranquillement assis sur son siège ? Se soulèvera-t-il contre l’absurdité de ce qui se passe sur scène ? »

Sciences Po 101, Traité d’insoumission à l’usage du vrai monde sera présenté à la Salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec les 18, 19 et 20 février 2025 et à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 8, 9 et 10 avril 2025.

Les billets seront en vente ici dès le 10 novembre.