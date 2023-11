« La science-fiction, c’est un conte au futur pour parler du présent. Un “il sera une fois” dans ce pays étranger qu’est l’avenir », écrit l’autrice Marie-Claude Verdier, dans son mot au programme de Seeker. Créée à l’automne 2021, lauréate du prix Michel-Tremblay, Seeker, en reprise jusqu’à la fin de novembre dans la petite salle du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, s’aventure dans un genre peu fréquenté par les artisans du théâtre : la science-fiction. Ses amateurs ont plutôt l’habitude de se tourner vers le cinéma et les séries télé pour nourrir leur passion d’anticipation.

Le synopsis se résume ainsi. En l’an 2250, dans une base militaire au Colorado, Lomond, un « seeker », est convoqué par l’armée dans le cadre d’une mission spéciale. Un « seeker », c’est le nom qu’on lui a donné, à la suite d’une mutation génétique, car il a la capacité de voir, de ressentir et de partager les souvenirs des autres. Il sera interrogé par son ex-femme et tentera de ne pas imploser dans ses infinis souvenirs… « Aux prises avec l’une des énigmes les plus complexes de sa carrière, Lomond livre un combat acharné pour mettre à jour une vérité ayant des conséquences sur l’humanité tout entière. »

PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR LE CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI Seeker offre une belle partition au comédien David Boutin, excellent dans le rôle exigeant de Lomond.

À la fois philosophique et psychologique, la pièce d’une heure est mise en scène avec précision par Justin Laramée. Sa direction d’acteurs est aussi très maîtrisée.

David Boutin est excellent dans le rôle exigeant de Lomond. Il est habilement secondé par Karine Gonthier-Hyndman (qui reprend le rôle interprété par Madeleine Péloquin, à la création) qui joue son ex-femme avec aplomb et justesse.

PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR LE CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI Les deux interprètes évoluent dans le décor minimaliste d’Odile Gamacheé

Les deux interprètes évoluent dans le décor minimaliste d’Odile Gamache, enveloppé par la merveilleuse et mystérieuse lumière de Martin Labrecque (ses éclairages forment une scénographie en soi) et l’environnement sonore futuriste d’Andréa Marsolais-Roy.

Avec Seeker, Marie-Claude Verdier explore les notions d’identité et de mémoire, à la fois intime et collective. Ses questionnements traversent l’espace-temps et les planètes, en mélangeant passé, présent et futur. L’intrigue risque de perdre ceux qui, comme nous, ne sont pas férus du genre. Mentionnons que le texte est publié chez Dramaturges Éditeurs.

Seeker est une petite production sobre et efficace qui illustre le pouvoir infini d’évocation du théâtre.