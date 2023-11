Critique d’Ils étaient dix Bienvenue au théâtre

Il y a du théâtre qui bouleverse, qui dérange, qui déniaise ou qui apaise. Et il y a le théâtre qui divertit, purement et simplement. Sans désir d’en faire plus que le client en demande. La production d’Ils étaient dix par la Comédie humaine est sans conteste du nombre.