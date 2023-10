Les premières années adolescentes, celles où le corps commence à peine à faire des siennes, sont riches en petites et grandes décisions capables d’influencer une vie en entier. Ce moment charnière est superbement raconté dans Génération Danse, présentée sur les planches de La Licorne.

La pièce écrite par l’Américaine Clare Barron s’est attiré moult éloges lors de sa présentation Off-Broadway en 2018, au point d’être en nomination pour le prix Pulitzer en théâtre l’année suivante. Cet accueil enthousiaste est largement justifié. La dramaturge a réussi à condenser en moins de deux heures de spectacle toute l’essence de l’adolescence, telle qu’elle se vit chez les jeunes Américaines de 13 ans.

Génération Danse raconte le quotidien d’une troupe de danse composée de six filles et d’un garçon, dirigée par l’intransigeant et pas du tout pédagogue Pat le Prof (Sasha Samar).

Dans l’espoir de remporter une compétition régionale – et peut-être gagner une place pour la compétition nationale –, la troupe compte présenter une chorégraphie « acro-lyrique » sur le legs de Gandhi.

Or, une seule interprète pourra endosser le rôle de Gandhi. Une seule sera l’élue ; les autres seront forcément déçues. La sororité sera ébranlée. La situation engendrera des dissensions dans l’équipe, en particulier entre les deux meilleures-amies-pour-la-vie Zuzu et Amina… Même les mères (toutes jouées par Sally Sakho) viendront s’en mêler.

Dans ses notes aux metteurs en scène, Clare Barron a clairement indiqué qu’elle souhaitait que les rôles adolescents soient tenus par des actrices (et un acteur) âgées de 20 à 60 ans. Car après tout, les adolescentes ne forment pas un bloc monolithique de corps filiformes et de cheveux couleur de blé, comme on les représente trop souvent sur scène ou à l’écran !

PHOTO SUZANE O’NEIL, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE LA LICORNE Les adolescentes sont jouées ici par des interprètes de tout âge.

En jouant ainsi avec les codes, l’Américaine a un coup de flair lumineux, qui a visiblement inspiré Sophie Cadieux, metteure en scène de la production présentée à La Licorne. Cette dernière a fait appel à des interprètes de différents âges et de diverses origines pour jouer ces jeunes danseuses, de Mireille Métellus à Émilie Gilbert en passant par Dominique Pétin, Clara Prieur, Tova Roy ou encore Pascale Renaud-Hébert. Thomas Derasp-Verge interprète le seul garçon de la bande.

Des drames qui marquent

Toutes sont excellentes pour faire oublier leur âge véritable et dévoiler la jeune fille qui brûle toujours dans leur ventre. Car au-delà de la justesse du portrait ici représenté, Génération Danse rappelle avec beaucoup d’acuité que les drames de l’adolescence – y compris les plus minuscules – nous marquent à jamais. Pour le public, l’émotion est grande de voir poindre les âmes d’adultes en devenir dans ces jeunes danseuses pour qui chaque déconvenue prend des allures de fin du monde.

À la mise en scène, Sophie Cadieux a choisi d’insuffler au spectacle qui passe à vitesse grand V une énergie fiévreuse, foisonnante, haletante.

Une énergie en parfaite adéquation avec les adolescentes représentées sur scène, toutes habitées par un féroce besoin de s’exprimer et de s’émanciper.

Le texte magnifiquement traduit par Maryse Warda entremêle les répliques savoureuses aux passages plus émouvants… le tout dans une langue crue qui n’accepte aucun compromis. Car ce n’est pas parce qu’elles se promènent avec une mini-peluche à leur sac à dos qu’elles ne parlent pas de masturbation, qu’elles n’imaginent pas en soupirant leur première relation sexuelle, qu’elles acceptent les injustices sans se braquer.

Ces filles découvrent la vie comme elles découvrent leur corps : avec avidité et curiosité. Et cette pièce réjouissante nous permet de replonger avec elles dans cette adolescence à la fois bénie et maudite.