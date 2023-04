Critique

Rome, fascinante odyssée théâtrale !

En réunissant cinq pièces de Shakespeare dans un spectacle-fleuve, Brigitte Haentjens et Jean Marc Dalpé ont fait le pari que le théâtre demeure le lieu idéal pour illustrer la mégalomanie des hommes et la folie du pouvoir. Au-delà de sa durée et de son imposante distribution, Rome est d’abord une vraie expérience humaine et artistique.