Originaire de Charlevoix, le metteur en scène Yves Desgagnés travaille à réaliser un vieux rêve : la construction d’un théâtre au cœur de son village natal. Si le projet du Théâtre des Éboulements se concrétise, ce sera la première compagnie professionnelle consacrée à l’art dramatique dans la région.

« Il n’y a aucun théâtre à Charlevoix. Il n’y en a pas à Baie-Saint-Paul, ni à La Malbaie, ni à Tadoussac. Pour voir du théâtre, il faut aller à Québec », remarque le comédien, rencontré par La Presse en avril, pour nous dévoiler tous les détails de son projet. Un état des lieux qui risque de changer bientôt.

Depuis plus d’un an, avec son associée et codirectrice générale, Isabelle Ouellet, M. Desgagnés peaufine le modèle d’affaires du futur Théâtre des Éboulements et cherche du financement. En plus d’ouvrir une salle de spectacles, le comédien veut faire du Théâtre des Éboulements un centre de création pour les arts vivants ; un lieu où on offrira des ateliers, des stages en jeu, des séminaires et des résidences d’artiste.

Yves Desgagnés avec son associée, Isabelle Ouellet. Les deux travaillent depuis plus d'un an sur le projet du Théâtre des Éboulements, un centre d'art dramatique qui sera construit dans une maison ancestrale achetée par le metteur en scène.

Son héritage

Yves Desgagnés a eu 65 ans en janvier dernier. « Je suis, comme on dit, dans “mon dernier droit”. J’ai l’âge de transmettre un legs aux jeunes générations. Or, ce que je désire laisser à mon village, à ma région, c’est mon inépuisable amour du théâtre. »

Comme pour bien des artistes, la pandémie a chamboulé la carrière du metteur en scène, qui a aussi été consultant pour l’ex-première ministre Pauline Marois, de 2012 à 2014. Durant le confinement, le Théâtre du Rideau Vert a annulé, à trois reprises, la création de sa mise en scène du Long voyage vers la nuit. Au début de l’année, il a décidé de vendre son condo au centre-ville de Montréal, afin d’aller vivre en permanence aux Éboulements, où il possède une maison et un atelier de peinture.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Érigée en 1860, la maison a abrité au fil du temps une boutique de mode, un magasin général, un salon funéraire, une confiserie… et sera transformée prochainement en théâtre, s’il n’en tient qu’à Desgagnés et à ses partenaires.

Du coup, il a acheté une demeure ancestrale de style anglais, avec des lucarnes rondes, sur la route du Fleuve, où il compte ouvrir son théâtre. Érigée en 1860, cette maison a abrité au fil du temps une boutique de mode, un magasin général, un salon funéraire, une confiserie… Elle est inoccupée depuis 2020.

La magie du théâtre

Le coût du projet est estimé à environ 2 millions de dollars. La maison serait complètement restaurée et garderait son cachet d’origine. Les travaux comprennent l’ajout d’une rallonge pour ériger la cage de scène et construire une salle à l’italienne de 110 places. Les scénographes Roxanne Gariépy et Xavier Mary ont fait les plans de la salle et de ses dépendances.

Rendus du Théâtre des Éboulements IMAGE FOURNIE PAR YVES DESGAGNÉS Le Théâtre des Éboulements aurait une salle à l’italienne.

IMAGE FOURNIE PAR YVES DESGAGNÉS La salle compterait 110 places.

IMAGE FOURNIE PAR YVES DESGAGNÉS La programmation serait décidée par des acteurs.

IMAGE FOURNIE PAR YVES DESGAGNÉS La maison serait complètement restaurée tout en gardant son cachet d’origine.

IMAGE FOURNIE PAR YVES DESGAGNÉS Le futur Théâtre des Éboulements souhaite offrir des ateliers, des stages en jeu, des séminaires, des résidences d’artiste, en plus de proposer des matinées scolaires.

IMAGE FOURNIE PAR YVES DESGAGNÉS Le projet prévoit l'ajout d'une rallonge à la maison ancestrale pour ériger la cage de scène.

« J’ai toujours aimé le mystère des salles de théâtre à l’italienne, souligne Desgagnés. J’aime plus ces salles anciennes que les studios ouverts et modernes devenus la norme. »

J’aime que la cage scénique et les coulisses soient cachées derrière un lourd rideau de velours, afin de ne rien laisser voir au public qui entre dans la salle. Lorsque le rideau s’ouvre enfin, les spectateurs découvrent tout un monde… La magie du théâtre ! Yves Desgagnés

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Si le projet du Théâtre des Éboulements se concrétise, ce sera la première et seule compagnie consacrée à l’art dramatique dans la région.

La maison ancestrale qui date de 1860 sera complètement transformée.



Une maison des acteurs

Yves Desgagnés voit le Théâtre des Éboulements comme une « maison des acteurs » : « À l’instar de [toutes proportions gardées] l’Actors Studio à New York. Un endroit où les meilleurs comédiens du Québec pourront donner des ateliers sur les alexandrins de Racine, par exemple. De plus, la programmation sera décidée par (et pour) des interprètes. Si Maude Guérin ou Sandrine Bisson rêvent de jouer Phèdre, elles pourront le faire aux Éboulements. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Yves Desgagnés a eu 65 ans en janvier dernier. « J’ai l’âge de transmettre un legs aux jeunes générations. »

Le Théâtre des Éboulements serait ouvert à longueur d’année. Il offrirait aussi un volet jeunesse, avec des matinées scolaires destinées aux élèves des écoles de la région. Desgagnés en a confié la supervision à la comédienne Valérie Blais.

L’associée de Desgagnés dans le projet, Isabelle Ouellet, habite aux Éboulements et fait partie de son conseil d’administration. « Isabelle [Ouellet] est avocate et elle a une maîtrise en gestion des entreprises culturelles, précise Desgagnés. On a fait le tour des organismes pour des demandes de subventions. C’est très long avant d’avoir des réponses. »

Or, mon rêve, c’est de voir un mécène s’associer au projet. Yves Desgagnés

Selon l’homme de théâtre, le mécénat n’est pas dans les mentalités au Québec. « Depuis peu, on voit de nouveaux donateurs sensibles à cette réalité. Or, dans le passé, les francophones n’avaient pas d’argent. En s’enrichissant, ils ont tendance à regarder leur compte de banque, en s’étonnant de voir un gros montant avec beaucoup de zéros ! Dans les communautés juive ou anglo-saxonne au Canada et aux États-Unis, les gens riches redistribuent davantage leur fortune et font des legs pour la culture et les arts ! »

Le rêve de Desgagnés, c’est aussi de célébrer l’arrivée d’une nouvelle génération de grands donateurs qui soutiendrait des compagnies d’art dramatique au Québec… en dehors des grands centres.

Un site web (en construction) sur le projet sera lancé le 29 avril à l’adresse : theatredeseboulements.com.