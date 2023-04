Après le beau temps, la pluie. Voici quelques idées pour oublier le gris.

Chœur battant à la Maison Théâtre

Sais-tu qui tu es ? Où tu vas ? As-tu confiance en l’avenir ? La Maison Théâtre propose ces jours-ci un spectacle hybride pour adolescents à mi-chemin entre la danse et le théâtre, mais aussi la poésie, qui met en scène six danseurs de 16 à 20 ans. Choeur battant, une coproduction du Carrousel (Québec) et du Bronks (Belgique), chorégraphié par Zoë Demoustier, donne en outre la voix à une bonne centaine de jeunes de la génération Z, qu’on entend tantôt en français, en anglais ou en flamand, en arrière-plan. Un peu déroutant au début, le spectacle ose une franche réflexion sur le monde vu par les jeunes, les réseaux sociaux, le culte de l’apparence, la crise climatique et… les pantalons taille basse. Bonne nouvelle, il reste des places pour la dernière représentation, dimanche. À partir de 12 ans. Silvia Galipeau, La Presse Consultez la programmation de La Maison Théâtre

La famille de la forêt sur grand écran ce samedi

PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS DU 3 MARS Le documentaire La famille de la forêt sera présenté au Cinéma Moderne dans le cadre du Jour de la Terre, le samedi 22 avril.

Le film documentaire La famille de la forêt sera présenté pour l’une des dernières fois sur grand écran à l’occasion du Jour de la Terre, ce samedi 22 avril à 14 h 45 au Cinéma Moderne, à Montréal. Le long métrage de Laura Rietveld avait remporté le prix du public au Festival Vues sur mer ainsi qu’au Kingston Canadian Film Festival, en plus du prix Planète+au Festival du film de l’Outaouais. Le film, qui raconte les défis de la famille Mathar-Jacob devant son choix de vivre en autarcie dans la forêt boréale gaspésienne, avait ensuite connu un beau succès en salles dans plusieurs villes du Québec en avril 2022. La famille de la forêt est désormais disponible en DVD de même qu’en vidéo sur demande via la plateforme F3M. ca. Pierre-Marc Durivage, La Presse Consultez le site du Cinéma moderne pour informations et achat de billets

Dernière chance de voir Paysages de papier

PHOTO STÉPHANE NAJMAN FOURNIE PAR CRÉATIONS ESTELLE CLARETON La toute dernière représentation familiale de Paysages de papier est prévue pour dimanche 15 h, au Centre culturel de Beloeil.

Ultime chance de voir sur scène une chorégraphie signée par la compagnie Créations Estelle Clareton. En effet, après 24 ans d’existence et plus de 20 productions à son actif, la compagnie cesse ses activités. La toute dernière représentation familiale de Paysages de papier est prévue pour dimanche 15 h, au Centre culturel de Beloeil. Ici, trois interprètes explorent toutes les possibilités de larges feuilles de papier qui leur servent de partenaires de danse. Un spectacle aux allures d’origami destiné aux 4 ans et plus. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de L’Arrière-Scène

Marie-Nicole Lemieux chante Baudelaire

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Nicole Lemieux

La contralto Marie-Nicole Lemieux se joint au pianiste Daniel Blumenthal et à l’acteur Raymond Cloutier pour un concert intitulé L’invitation au voyage et articulé autour de l’œuvre Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Marie-Nicole Lemieux interprétera en chanson 12 poèmes de Baudelaire mis en musique au cours des décennies par Debussy, Fauré ou encore Léo Ferré. Raymond Cloutier incarnera le poète pour raconter sa vie et le Paris de la fin du 19e siècle. Le 21 avril au Théâtre Outremont, le 22 avril à Saint-Hyacinthe (Centre des arts Juliette-Lassonde) et le 23 avril à L’Anglicane de Lévis. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de l’agence Station Bleue

Au cinéma : Renfield et Les femmes du square

Dans Renfield, Nicolas Cage est Dracula, tandis que Nicolas Hoult joue le rôle-titre. L’actrice et humoriste Akwafina se joint à la distribution dans le rôle de Rebecca Quincy, une policière qui vient en aide à Renfield, alors qu’il souhaite s’émanciper de son maître. « Le visionnement de Renfield a plutôt été une plaisante surprise. Nous avons ri, nous avons sursauté, nous avons même fermé les yeux en souriant à quelques reprises pour éviter la vue d’une tête qui explose ou de bras qui se font arracher. On y trouve une leçon de vie, et la relation entre Renfield et son maître, Dracula, propose plusieurs parallèles avec les relations toxiques de la “vraie vie”. Mais, surtout, le film de Chris McKay est divertissant. Il saura ravir ceux qui aiment lorsque le sang (et les organes) fuse », nous explique Marissa Groguhé dans sa critique publiée le 14 avril. Lisez la critique de Marissa Groguhé Consultez l’horaire cinéma

