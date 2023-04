Daniel Brière et Alexis Martin au Théâtre Espace Libre, dans le cadre d’un évènement autour du centenaire de Jack Kerouac : Kerouac, 100 ans sur la go !

En hommage au mythique Jack Kerouac, le Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) présente Kerouac, 100 ans sur la go !, un happening éclaté et interdisciplinaire qui occupera l’ensemble de l’édifice du Théâtre Espace Libre. Cabaret-spectacle, atelier de traduction-imprimerie, exposition, films et autres « performances nomades », un programme éclaté et festif. À l’image de l’auteur de Sur la route.

S’il ne s’était pas tué à petit feu avec l’alcool, l’écrivain américain, associé malgré lui à la Beat Generation, aurait eu 100 ans le 12 mars 2022. Pour souligner l’anniversaire, Jean-Marc Dalpé et Guillaume Martel LaSalle ont demandé aux codirecteurs du NTE, Daniel Brière et Alexis Martin, de créer avec eux un évènement festif, autour d’un projet d’imprimerie et de cabaret-spectacle. Pandémie oblige, les organisateurs ont repoussé l’évènement à ce printemps.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE En revisitant Kerouac, Alexis Martin et Daniel Brière ont été happés par le destin des Canadiens français qui ont migré aux États-Unis au début du XXe siècle.

« À la base, l’idée, c’est de se réapproprier la traduction de l’œuvre de Jack Kerouac qui a été faite en France, explique Alexis Martin. Et de restaurer l’authenticité territoriale originelle de la voix de Kerouac. Pour ceux qui, comme Dalpé, un Franco-Ontarien, ne se reconnaissent pas dans les traductions franco-françaises de Kerouac. On invite donc les gens à venir dans des ateliers pour traduire des extraits de ses livres. Ces traductions seront imprimées in situ sur une vieille presse artisanale et réunies dans un ouvrage à la fin. »

Les organisateurs ont aussi préparé une programmation radio l’après-midi. La station CJAK diffusera à travers le théâtre de la musique, des lectures, des performances et aussi les propos de philosophes et de spécialistes invités pour parler, par exemple, du « phénomène de nomadisme et de la migration francophone en Amérique du Nord ».

« Little Canada »

En revisitant Kerouac, Daniel Brière et Alexis Martin ont été happés par le destin des Canadiens français qui ont migré aux États-Unis au début du XXe siècle. « On trouvait plusieurs “Little Canada” sur la côte Est. Des communautés francophones qui reproduisaient nos paroisses canadiennes-françaises et formaient des microsociétés, avec leurs écoles, leurs églises, leurs clubs, leurs théâtres… On est très québécocentriste de nos jours. On oublie la diaspora francophone. Il y a toute une géographie de l’exil francophone en Amérique », remarquent les deux comédiens.

En plus d’un parcours déambulatoire le jour, l’Espace Libre abritera un cabaret nocturne, animé par Joanie Guérin et Didier Lucien, mettant en vedette un orchestre maison et plusieurs artistes de divers styles et horizons ; de Jean-Paul Daoust à Ariane Moffatt, en passant par Salomé Corbo, Jérôme Minière, Joe Bocan, Évelyne de la Chenelière, Maxime Catellier… « Ce sera le party ! lance Brière. Avec une programmation très libre, qui fera de la place à l’improvisation et proposera des inédits : par exemple, Ariane Moffatt a composé une chanson inspirée de Kerouac pour le spectacle. »

Les codirecteurs du NTE sont heureux de pourvoir « mettre en scène l’Espace Libre » en entier, en permettant au public de visiter et de circuler à travers les étages et les recoins du théâtre. Il y aura aussi de quoi boire et manger…

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Affiche de l’évènement Kerouac, 100 ans sur la go !

Après Montréal, l’évènement Kerouac voyagera à travers le pays dans des versions remaniées selon les villes et les compagnies d’accueil. L’atelier de traduction accompagnera d’ailleurs un spectacle présenté à La Charpente des Fauves, dans le cadre du Carrefour de théâtre de Québec, du 2 au 4 juin.

