Pour son 75e anniversaire, le Rideau Vert – la plus ancienne compagnie professionnelle de théâtre francophone en activité au pays – honorera son passé… tout en regardant vers l’avenir.

La directrice artistique, Denise Filiatrault, et la directrice générale, Céline Marcotte, ont dévoilé lundi matin les six spectacles de la programmation 2023-2024. Plusieurs nouveaux visages fouleront les planches du théâtre fondé par Yvette Brind’Amour et Mercedes Palomino en 1948. Et pas moins de quatre metteurs en scène y travailleront pour la toute première fois : Marie Brassard, Sébastien David, Brigitte Poupart et Louis-Karl Tremblay.

Mis en œuvre par Mani Soleymanlou, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des Arts (CNA), le spectacle d’ouverture mettra en vedettes neuf jeunes interprètes récemment diplômés des écoles de théâtre. Sous la direction de Marie Brassard, L’ombre est un spectacle collectif qui explorera « l’ombre comme matériau de création pour mieux rendre hommage à l’ambiguïté et au doute », alors qu’une certaine pandémie a voilé l’horizon et les perspectives de jouer sur nos grands plateaux. D’ailleurs, Soleymanlou proposera la création d’un nouveau spectacle, porté par des finissants en théâtre, chaque nouvelle saison. La pièce sera à l’affiche du 23 août au 9 septembre.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’ombre, le spectacle d’ouverture de la saison, mettra en vedettes neuf jeunes interprètes récemment diplômés des écoles de théâtre. Sous la direction de Marie Brassard.

Suivra, à partir du 27 septembre, Un « reel » ben beau, ben triste, une pièce marquante du répertoire signée Jeanne-Mance Delisle. Plus de 40 ans après sa création, ce « diamant noir de la dramaturgie québécoise » sera mis en scène par Marc Béland. Ce dernier parle d’une œuvre unique sur la « violence et la misère morale d’une famille dysfonctionnelle » en Abitibi dont les enfants se révoltent contre un père despotique. Nathalie Mallette, Ève Duranceau, Gabrielle Lessard et Sarah Laurendeau font partie de la distribution.

Benoit McGinnis dans la peau de Turing

Fin janvier, le Rideau Vert amorcera l’année 2024 avec une pièce sur le mathématicien Alan Turing, La machine Turing, de l’auteur français Benoit Solès. Sous la direction de Sébastien David, dans une adaptation de Maryse Warda, le très doué Benoit McGinnis interprétera le célèbre génie, persécuté pour son homosexualité par les autorités britanniques après la guerre de 1939-1945.

Brigitte Poupart fera aussi son entrée au théâtre de la rue Saint-Denis, en mars 2024. Elle montera Jamais, toujours, parfois, un très beau titre pour une pièce qui explore la maladie mentale chez les jeunes, sur fond d’une troublante relation mère-fille bipolaire, respectivement jouées par Annick Bergeron et Lauren Hartley.

La saison se terminera en mai avec Mademoiselle Agnès, une relecture contemporaine du Misanthrope de Molière, signée par Rebekka Kricheldorf, adaptée et mise en scène par Louis-Karl Tremblay. La production du Théâtre Point d’Orgue, créée au Prospero à l’automne 2022, met en vedettes Sylvie Drapeau et Éric Bernier.

Parenthèse musicale dans la programmation, L’Amour selon Venne, spectacle hommage à l’auteur-compositeur de plusieurs grands succès de la chanson québécoise, sera à l’affiche du 9 au 11 novembre. Ce spectacle intime pour piano et voix, avec Catherine Sénart, fera aussi une tournée en région. Finalement, le spectacle incontournable du temps des Fêtes, 2023 Revue et corrigée, reviendra avec la même équipe de comédiens : Pierre Brassard, Benoit Paquette, Monika Pilon, Marie-Ève Sansfaçon et Marc St-Martin. Natalie Lecompte les dirigera.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les deux directrices du Rideau Vert (Céline Marcotte et Denise Filiatrault), au dévoilement de la programmation 2023-2024, lundi matin

Pour marquer son 75e anniversaire, le Rideau Vert a annoncé aussi la parution d’un ouvrage soulignant sa riche histoire, sous la direction du journaliste André Ducharme, aux Éditions de l’Homme. Parution : le 25 septembre 2023. Le Rideau Vert organisera une exposition thématique dans la rue Saint-Denis et diffusera du contenu original sur son site web. D’autres évènements seront annoncés au cours de l’année.