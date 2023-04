Les 24 acrobates de la troupe Gtavity & Other Myths

PHOTO FOURNIE PAR GRAVITY & OTHER MYTHS

Gravity & Other Myths donnera le coup d’envoi

La troupe australienne Gravity & Other Myths, qui nous avait soufflé il y a près de 10 ans avec son spectacle A Simple Space, présentera sa nouvelle création The Pulse en ouverture de Montréal Complètement Cirque (MCC), a appris La Presse.

The Pulse, qui sera présentée du 5 au 8 juillet à la Tohu, réunira pas moins de 60 artistes sur scène – 24 acrobates et 36 choristes provenant du Chœur de jeunes filles Orfeò Català. Des filles dans la jeune vingtaine qui seront hébergées ici dans des familles catalanes ou des familles de choristes.

Créée en 2021, l’imposante pièce acrobatique mise en scène par Darcy Grant est construite à partir d’une bande sonore composée par l’Autralien Ekrem Eli Phoenix.

La Tohu parle d’un « phénomène circassien » qui nous plonge dans une « expérience sensorielle où une montagne de corps plongent dans un océan de voix, de cordes et d’élastiques en constante évolution ».

Gravity & Other Myths avait fait ses débuts à Complètement Cirque à l’été 2014 (à l’Agora de la danse). Une pièce d’une rare intensité⁠1 à cheval entre l’acrosport et l’acrobatie, où les sept interprètes s’amusaient à se lancer les défis les plus délirants. Sans agrès ni appareil.

La troupe australienne était revenue deux ans plus tard pour présenter ce même spectacle, puis en 2018 pour présenter son spectacle Backbone, de la même étoffe, avec ses défis ludiques insensés où la prouesse humaine était poussée jusqu’à son extrême limite.

La force du nombre

Le directeur général et artistique de la Tohu, Stéphane Lavoie, se réjouit de l’arrivée de cette troupe, qui a présenté The Pulse l’été dernier au festival d’Édimbourg. « On est chanceux, nous dit-il, parce que ce n’est pas un spectacle qui était destiné à voyager. Mais le gouvernement australien avait la volonté d’encourager ses compagnies à tourner, donc il y avait un contexte favorable. »

Il reste que The Pulse ne voyagera pas énormément, d’où la chance pour MCC d’avoir mis le grappin sur cette production pour ouvrir son festival.

Stéphane Lavoie parle d’un spectacle-évènement « monumental » qui mise sur « la force du nombre ». « On sera 900 à partager avec eux ce moment, qui a quelque chose de sacré. » Contrairement aux spectacles plus intimes de la compagnie, on est ici dans le grand déploiement, mais la matière du spectacle demeure le corps de l’acrobate, il n’y a d’ailleurs toujours aucun appareil sur scène.

L’Australie ne sera pas le seul pays invité au 14e festival Complètement Cirque, qui aura lieu du 6 au 16 juillet. Stéphane Lavoie nous indique que la France, le Mexique, l’Argentine et les États-Unis seront aussi représentés. « La moitié des compagnies invitées proviennent de l’étranger, nous dit-il. Si on veut que nos compagnies tournent, il faut accueillir des spectacles étrangers, et il y en a beaucoup ! »

Montréal Complètement Cirque présentera plus de 10 spectacles en salle. L’ensemble de la programmation sera dévoilée la semaine du 1er mai. La programmation extérieure sera quant à elle révélée vers la mi-mai.

La codirectrice artistique du festival, Nadine Marchand, qui a annoncé son départ de MCC à la fin de la dernière édition, ne sera pas remplacée, nous dit Stéphane Lavoie, responsable de la programmation de la Tohu et du festival. Pascale Bélanger, qui est productrice exécutive à la Tohu, est désormais (aussi) productrice exécutive du festival. Elle travaillera ainsi de près avec Stéphane Lavoie, qui demeure le grand manitou de l’évènement.