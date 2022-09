Voici les nouveautés de la rentrée qui allument nos chroniqueurs.

La fureur de ce que je pense

Chantal Guy La Presse

Je vais revoir, en fait, La fureur de ce que je pense, qui m’avait laissé une très forte impression en 2013. Les spectateurs qui n’ont pas eu la chance d’attraper cette pièce puissante sur l’œuvre de Nelly Arcan ne doivent pas rater cette occasion. D’après une idée de Sophie Cadieux, superbement mise en scène par Marie Brassard, sept comédiennes sont littéralement possédées par les mots de Nelly Arcan (Christine Beaulieu, Sophie Cadieux, Larissa Corriveau, Evelyne de la Chenelière, Johanne Haberlin, Julie Le Breton et Anne Thériault) dans cette pièce qui montre toute la profondeur d’une écrivaine qui nous a quittés trop tôt.

Au Théâtre Espace Go dès le 8 novembre ; au Diamant, à Québec, du 8 au 10 décembre

Les glaces

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La dramaturge Rébecca Déraspe

Marc Cassivi La Presse

C’est l’histoire d’un homme accusé par une ancienne blonde de l’avoir agressée sexuellement, 25 ans plus tôt. Sa conjointe le met à la porte et il part se ressourcer dans son village natal. La dramaturge Rébecca Déraspe (Ceux qui se sont évaporés, prix Michel Tremblay 2020) propose à La Licorne en octobre l’intrigante pièce Les glaces, mise en scène par Maryse Lapierre. Une réflexion sur le pardon et le consentement sexuel.

À La Licorne dès le 4 octobre ; à La Bordée, à Québec, en 2023

Albertine en cinq temps – L’opéra

PHOTO YVES RENAUD, FOURNIE PAR LE TNM Il y a eu plusieurs productions théâtrales d’Albertine en cinq temps, dont celle-ci au TNM en 2014, qui mettait notamment en vedette Émilie Bibeau. Mais cette fois, la pièce de Michel Tremblay a été transformée en opéra, sur une musique de Catherine Major.

Mario Girard La Presse

Une grande curiosité m’habite au sujet de l’opéra imaginé à partir de la pièce Albertine en cinq temps de Michel Tremblay. Je n’ai pas vu la « représentation test » en 2021, mais je n’ai eu que de bons échos. J’ai donc très hâte de découvrir la musique de Catherine Major et la façon dont on a adapté cette œuvre, sans doute l’une des plus puissantes du dramaturge. L’Albertine de 70 ans, brisée et torturée, qui parle aux Albertine de 30, 40, 50 et 60 ans, est un drame cousu main pour l’opéra.

Au Rideau Vert du 7 au 11 septembre