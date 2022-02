Rebecca Vachon et Émilie Bibeau dans Les trois sœurs, au TNM

Dès lundi prochain, les théâtres du Québec pourront rouvrir leurs portes, avec des salles remplies à 50 % de leur capacité. Or, dans la foulée des reports et des annulations, il n’est pas toujours évident de démêler qui présente quoi… Voici donc un survol de la reprise des activités théâtrales.

Luc Boulanger La Presse

Stéphanie Morin La Presse

Théâtre du Nouveau Monde

Après avoir dû reporter l’entièreté des représentations de la pièce Lysis, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) a annoncé la reprise des Trois sœurs, de Tchekhov, dans une mise en scène de René Richard Cyr. Les représentations de ce spectacle, lauréat du Prix de la mise en scène 2019-2020 par l’Association québécoise des critiques de théâtre, sont prévues du 17 février au 5 mars.

Duceppe

Chez Duceppe, la pièce Salle de nouvelles ne sera pas présentée cette année, mais la direction du théâtre souhaite lui trouver une place dans une programmation ultérieure. Toutefois, les représentations d’Au sommet de la montagne, avec Didier Lucien et Sharon James, dans une mise en scène de Catherine Vidal, auront lieu comme prévu du 23 février au 13 mars.

Espace GO

Espace Go a repoussé au 8 février le début des représentations de la pièce Les dix commandements de Dorothy Dix, spectacle solo écrit par Stéphanie Jasmin et mettant en vedette Julie Le Breton. Les représentations s’étendront jusqu’au 27 février.

Théâtre Denise-Pelletier

PHOTO SUZANE O’NEILL, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE L’OPSIS La pièceThat Moment – Le pays des cons réunit notamment Léonie St-Onge, Daniel Parent et Caroline Lavigne.

Au Théâtre Denise-Pelletier, les représentations des spectacles Les Plouffe et Le poids des fourmis n’auront pas lieu. La première pièce devrait être reportée à une saison ultérieure, mais la reprise de la seconde est annulée. Toutefois, la salle Fred-Barry accueillera dès le 17 février la pièce That Moment – Le pays des cons. Cette production du Théâtre de l’Opsis réunit notamment Daniel Parent et Sylvie De Morais-Nogueira. Dans la salle principale, les activités reprendront à la mi-mars avec Quatre filles.

Théâtre Aux Écuries

PHOTO DAVID OBSPINA, FOURNIE PAR LES ÉCURIES Olivier Morin, Raphaëlle Lalande et Karine Gonthier-Hyndman partageront la scène dans Limbo.

Au Théâtre Aux Écuries, la pièce 100 secondes avant minuit a été annulée. Aucun report n’est prévu. Toutefois, la nouvelle création d’Amélie Dallaire, Limbo, prendra l’affiche du 17 février au 1er mars. Karine Gonthier-Hyndman, Raphaëlle Lalande et Olivier Morin partageront la scène dans cette « comédie existentielle ».

Théâtre d’Aujourd’hui

Au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, aucune représentation n’est prévue en février. Les pièces Les filles du Saint-Laurent et Akuteu seront reportées, mais les dates ne sont pas encore connues. C’est la création Pas perdus – documentaires scéniques, d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, qui marquera le retour des acteurs sur les planches, du 8 mars au 2 avril.

Espace Libre

Même scénario à Espace Libre, où les activités reprendront en mars avec La blessure, de Gabrielle Lessard. Prévue en janvier, la pièce Bermudes (dérive) a été annulée, tandis que le spectacle La conjuration, du Nouveau Théâtre Expérimental, sera intégré à une programmation ultérieure.

Usine C

À l’Usine C, la direction a dû reporter les spectacles Vernon Subutex (dont les représentations auront lieu en juin) et Manque (de nouvelles dates ont été annoncées pour avril). Toutefois, les représentations de la pièce Intérieur sont maintenues. Cette création de Cédric Delorme-Bouchard, d’après l’œuvre de Maurice Maeterlinck, sera présentée du 15 au 18 février en première mondiale.

Théâtre du Rideau Vert

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Yves Desgagnés au Théâtre du Rideau Vert le 25 janvier dernier

Le Théâtre du Rideau Vert a annulé les représentations de sa production de Long voyage vers la nuit, mise en scène par Yves Desgagnés, qui devait prendre l’affiche à la fin de janvier. Le Rideau Vert rouvrira ses portes le 15 mars, avec Mademoiselle Julie, de Strindberg. Cette production attendue dirigée par Serge Denoncourt, avec Magalie Lépine-Blondeau, avait été annulée en raison de la COVID-19, en mars 2020, la veille de sa première.

La Licorne

Le Théâtre de La Manufacture a annoncé le report de l’ensemble des représentations de Deux femmes en or, de Catherine Léger, qui devait lancer sa saison d’hiver. « Il devenait impossible de replacer les détenteurs de billets des semaines annulées, avec les jauges des salles fixées à 50 % », résume la direction. Deux femmes en or sera présentée du 18 avril au 13 mai 2023. La Licorne ouvrira ses portes le 14 février avec la pièce Le nœud, mise en scène par Guillermina Kerwin.

Théâtre Prospero

PHOTO CLAIRE RENAUD, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Emmanuel Schwartz et Céline Bonnier joueront dans Quand nous nous serons suffisamment torturés.

Au Prospero, la production de Quand nous nous serons suffisamment torturés, signée Christian Lapointe, s’installera dans la grande salle dès le 15 février. La pièce de l’auteur britannique Martin Crimp réunira ici Céline Bonnier et Emmanuel Schwartz. Les représentations montréalaises de Solstice d’hiver, dans une mise en scène de Joël Beddows, ont été annulées. Le spectacle est toutefois présenté au Berkeley Street Theatre, à Toronto, jusqu’au 12 février prochain. La présentation de L’âge du consentement, du dramaturge et scénariste américain Peter Morris, marquera la réouverture de la salle intime du Prospero, du 8 au 19 février.

Théâtre de Quat'Sous

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent signent la pièce Sappho.

Le Quat’Sous reprend ses activités le 8 mars, avec la création de Sappho, de Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, avec entre autres Muriel Dutil et Nathalie Claude. Quant à la production du Théâtre PÀP, L’art de vivre, elle a été annulée en janvier. La compagnie souhaite reporter la création du texte de Lilianne Gougeon Moisan, mais rien n’est confirmé pour le moment.

Centaur Theatre

La production Kisses Deep, la version anglaise d’Embrasse, de Michel Marc Bouchard, a été annulée pour cette saison-ci, mais la direction cherche à la reprogrammer dans le futur. La 25e édition du festival Wildside qui devait être présentée en janvier a été annulée, mais le Centaur souhaite présenter une version altérée du Wildside du 28 février au 6 mars. Le théâtre du Vieux-Montréal compte présenter une série de lectures à la mi-mars et annoncera une nouvelle production plus tard pour le printemps.

À Québec

Théâtre du Trident

Au Trident à Québec, la comédie musicale Cabaret est toujours reportée, mais les dates ne sont pas encore fixées. Le théâtre de la Vieille Capitale reprendra sa programmation hivernale le 1er mars, avec la création de Run de lait, de Justin Laramée, que l’auteur met en scène avec Olivier Normand, pour 20 représentations.

Le Diamant

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Robert Lepage

Le Diamant a dû reporter plusieurs spectacles depuis le début de la pandémie. Sa saison d’hiver pourra enfin reprendre, du 2 au 5 mars, avec Six°, un spectacle de cirque de Flip Fabrique. L’ensemble des représentations de janvier pour Les sept branches de la rivière Ōta ont été annulées. Quant à l’autre classique de Robert Lepage, Les aiguilles et l’opium, la pièce prévue en février est reportée à une date à déterminer par sa compagnie Ex Machina.

La Bordée

La Bordée reprendra ses activités en salle dès le 22 février, avec la production de la magnifique pièce Les muses orphelines, de Michel Marc Bouchard, dans une nouvelle mise en scène d’Amélie Bergeron. Le spectacle précédent, La paix des femmes, de Véronique Côté, a été reporté à l’automne 2022.

Périscope

Au Périscope, le retour en salle se fait le 16 février avec Blackbird, une pièce sur des enjeux sociaux actuels, mise en scène par Olivier Lépine, avec Gabrielle Ferron et Réjean Vallée.