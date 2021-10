Théâtre

Entrevue avec Chloé Lacasse

Rentrer chez soi

Œuvre intime et lumineuse sur la mort et le deuil, Les eaux claires est le nouveau projet de Chloé Lacasse qui se décline sur scène, sur album et en livre. Nous l’avons rencontrée en répétition avec le metteur en scène Benoit Landry, alors qu’elle s’apprête à présenter son spectacle à Espace Go.