Trois créations initialement prévues en 2020 lanceront l’année de la Maison-Théâtre, qui prévoit une saison complète en salle. Une pièce de la dramaturge Suzanne Lebeau autour de la figure mythique d’Antigone figure au programme.

Alexandre Vigneault La Presse

Ce sont les petits qui seront d’abord accueillis à la Maison-Théâtre. Son premier spectacle, Hermanitas, un récit « sur la diversité et l’unicité » avec musique en direct et « manipulation des matières » signé Isabelle Payant, sera en effet proposé dès le 2 octobre aux enfants de 2 ans et demi à 5 ans.

Chansons pour le musée, destiné aux 8 à 14 ans, prendra ensuite l’affiche le 21 octobre. Il s’agit d’une création décrite comme un « concert théâtral new wave » signé Karine Sauvé, accompagnée du musicien et bidouilleur Nicolas Letarte-Bersianik, où il est question de faire le récit d’une vie familiale transformée.

La nouvelle création de Suzanne Lebeau, dramaturge dont la carrière est jalonnée par de nombreux honneurs, Antigone sous le soleil, sera quant à elle présentée dès le 18 novembre. La pièce, mise en scène par Marie-Ève Thuot, revisite le mythe d’Antigone, jeune femme éprise de justice qui a récemment fait l’objet d’un beau film de Sophie Deraspe. La pièce s’adresse aux 10 ans et plus.

Parmi les productions attendues plus tard dans l’année, soulignons le retour de Baobab pendant les Fêtes, et de Splendide jeunesse, nouveau spectacle pour ados (dès 14 ans) du fin tandem composé de Nini Bélanger et Pascal Brullemans.

Des spectacles de compagnie réputées telles que le Théâtre de l’œil (Furioso, de Simon Boudreault et Olivier Kemeid), le Théâtre Le Clou (Faire crier les murs, de Rébecca Deraspe et Sylvain Scott) et le Théâtre des Confettis (Lou dans la nuit, de Maxime Robin) seront aussi au programme.