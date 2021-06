Théâtre

Alep. Portrait d’une absence au FTA

Se souvenir pour mieux rebâtir

Alep. Portrait d’une absence est l’une des rares propositions théâtrales venues de l’étranger qu’on peut voir au Festival TransAmériques (FTA). Il s’agit d’un projet conçu par Mohammad Al Attar et Omar Abusaada, avec la collaboration de la scénographe Bissane Al Charif. Trois artistes syriens exilés en Europe qui mettent leur talent au profit de la cause de leur pays ravagé par 10 ans de guerre civile. Et en regroupant des histoires de cette ville, jadis le poumon économique de la Syrie, aujourd’hui à moitié dévastée, et qui peine toujours à se reconstruire.