Nos suggestions de productions auxquelles assister cet été

Luc Boulanger La Presse

Des cailloux plein les poches

L’adaptation québécoise de la pièce britannique Stones in His Pocket, de Marie Jones, met en vedette le talentueux duo d’acteurs formé par André Robitaille et Jean-Michel Anctil, sous la direction de Normand Chouinard. La pièce est un pied de nez aux stars du grand écran, et traite des injustices dans le milieu du cinéma hollywoodien. Entre drame et comédie, la production mêle le sarcasme, l’ironie et l’humour noir. André Robitaille et Jean-Michel Anctil seront en tournée dans une dizaine de villes du Québec, et ce, jusqu’au 28 août.

Le Grand Bric-à-Brac

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL MONDIAL DES ARTS POUR LA JEUNESSE Une scène de la pièce Harmonie prise par Richard Blackburn, fondateur du Théâtre de la Dame de Cœur

Le Théâtre de la Dame de Cœur est de retour cet été à Upton, en Montérégie, avec son spectacle de marionnettes géantes pour toute la famille. Dans ce Grand Bric-à-Brac, on reconnaît l’imaginaire du directeur artistique Richard Blackburn. On évoque des objets d’une vie qui se retrouvent à la rue et se demandent ce qui leur arrive… Le tout prendra des proportions démesurées alors que ces personnages fantaisistes se cherchent un nouveau souffle pour réinventer leur univers. La salle de spectacle est extérieure et les représentations ont lieu du 30 juin au 15 août.

L’amour est un dumpling (nouvelle mouture)

PHOTO FOURNIE PAR LE PÉRISCOPE Pour cette nouvelle mouture de L’amour est un dumpling, un vrai couple dans la vie, Mary-Lee Picknell et Simon Lepage, incarne le duo d’amoureux.

Après des productions à La Licorne et chez Duceppe, L’amour est un dumpling est présentée ces jours-ci au Périscope à Québec, dans une nouvelle mise en scène avec deux nouveaux acteurs. La comédie romantique de Mathieu Quesnel et Nathalie Doummar raconte la rencontre de deux anciens amoureux trentenaires dans un restaurant asiatique. Le couple sera confronté au fantasme de tout recommencer à zéro. Pour cette nouvelle mouture, un vrai couple dans la vie, Mary-Lee Picknell et Simon Lepage, incarne les deux amoureux. Ce qui a facilité le respect de mesures sanitaires durant les répétitions… Marie-Hélène Gendreau, directrice artistique du Périscope, dirige la production. Jusqu’au 19 juin, au Périscope à Québec.

La conquête du béluga

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le metteur en scène Philippe Cyr signera la mise en lecture de La conquête du béluga, de Maryse Goudreau, en Gaspésie.

Le Théâtre À tour de rôle, situé à Carleton-sur-Mer, innovera durant la saison estivale. Au menu : lectures, spectacles et autres propositions théâtrales présentées en salle et en plein air. Parmi celles-ci, les 31 juillet et 1er août, la compagnie présente « des lectures in situ au lever et au coucher du soleil » sur la baie des Chaleurs du texte de Maryse Goudreau, La conquête du béluga, sous la direction de Philippe Cyr (J’aime Hydro). La comédienne Marie-Joanne Boucher va aussi créer un solo théâtral, et l’auteur David Paquet (Papiers mâchés) offrira un stand-up poétique en formule 5 à 7.

Camping tout inclus, nouvelle administration

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien Patrice Coquereau, photographié ici lors du tapis rouge du film Père fils thérapie !, en décembre 2016

Dans la grande tradition de la pure comédie estivale, le Théâtre des Hirondelles, à Saint-Mathieu-de-Belœil, présentera Camping tout inclus, nouvelle administration, pièce écrite et mise en scène par Francis Vachon qui se passe bien sûr dans ce lieu propice à la promiscuité chez les estivants. Elle met en vedette Patrice Coquereau, Sophie Bourgeois, Sylvie Potvin, Denis Houle et Jean-Marc Dalphond. Il s’agit de la quatrième production de Trilogie Média qui renouera avec le théâtre d’été, du 25 juin au 28 août.