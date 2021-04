Le directeur général et directeur de la programmation de la salle Le Diamant à Québec, Bernard Gilbert, quittera son poste à la fin de cette semaine.

Marissa Groguhé

La Presse

Celui qui a occupé ces rôles depuis 2018 a donné sa démission et évoque « le besoin de ralentir, du moins un temps », comme raison de son départ. « Je veux consacrer plus de temps à l’écriture et reprendre des mandats de consultation en art et culture », ajoute-t-il dans un communiqué diffusé par Le Diamant.

Bernard Gilbert, qui vient de publier son quatrième roman, a démarré la Maison de la littérature, dirigé la radio CKRL, le théâtre Périscope, le Carrefour international de théâtre, le festival Québec en toutes lettres, la production des opéras d’Ex Machina, entre autres accomplissements.

Lynda Beaulieu, présidente du Diamant, a salué le « travail exceptionnel » de M. Gilbert, dont le « grand savoir-faire lui aura permis de jeter des bases solides sur lesquelles nous pourrons dorénavant nous appuyer. »

La succession de Bernard Gilbert sera discutée au cours des prochaines semaines.