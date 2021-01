Festival

Nouvelles dates pour le Jamais Lu

Pour marquer son 20e anniversaire et s’éloigner le plus possible du confinement pandémique, le Festival Jamais Lu Montréal se tiendra cette année du 19 au 28 août. L’évènement théâtral, qui a lieu habituellement au printemps, se déroulera autour d’un bar extérieur, devant le Théâtre Aux Écuries dans le quartier Saint-Michel, avec des performances in situ.