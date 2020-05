Au creux de l’oreille : la poésie et le théâtre au bout du fil

L’initiative Au creux de l’oreille a été lancée à Paris, il y a un mois, par Wajdi Mouawad ; elle s’étend désormais au Québec. Plus de 50 acteurs et actrices d’ici proposent depuis mercredi de courtes lectures par téléphone. Au programme de ces performances gratuites on ne peut plus intimistes : poésie, prose, théâtre. Pour en profiter, il suffit de s’inscrire en ligne. Ce que La Presse a fait...