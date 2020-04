Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) a annoncé qu’il renonçait à monter la pièce L’Avalée des avalés d’après le roman de Réjean Ducharme, ce quoi met fin définitivement à sa saison 2019-2020.

André Duchesne

La Presse

Le 25 mars, le TNM annonçait que les deux dernières pièces de la saison régulières, Les Trois Sœurs de Tchekhov et Lysis de Fanny Britt et Alexia Bürger étaient annulées. Mais du même souffle, la directrice artistique Lorraine Pintal, ajoutait : « Nous conservons l’espoir que L’Avalée des avalés d’après le roman de Réjean Ducharme soit présenté dès le 2 juin, en nous assurant toutefois que notre théâtre puisse vous ouvrir ses portes en toute sécurité. »

Or, cet espoir est disparu hier lorsque le gouvernement de François Legault a prolongé jusqu’au 4 mai les mesures de confinement.

« L’Avalée des avalés d’après le roman de Réjean Ducharme est également retiré de l’affiche, écrit le TNM dans une lettre à ses abonnés envoyée ce midi. Nous consacrons actuellement tous nos efforts à reporter sur une saison ultérieure ces rendez‑vous manqués. »

Le courriel se poursuit sur une note d’espoir pour la prochaine saison. On y lit : « Au cœur de cette tourmente et dans l’attente de jours meilleurs, nous gardons le cap sur l’automne. Nous avons très hâte de pouvoir partager avec vous notre saison 2020‑2021, qui n’attend plus que le moment opportun pour se dévoiler, et de vous l’offrir tel un baume sur les semaines déstabilisantes que nous vivons collectivement. »