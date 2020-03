Valérie Blais doit se retirer de la pièce Vania et Sonia et Macha et Spike, présentée au Théâtre du Rideau vert à Montréal, pour des raisons personnelles.

(Montréal) La comédienne Valérie Blais doit se retirer de la pièce Vania et Sonia et Macha et Spike, présentée au Théâtre du Rideau vert à Montréal, pour des raisons personnelles.

La Presse canadienne

Ce sera Nathalie Mallette qui la remplacera au sein de la distribution du spectacle.

Vania et Sonia et Macha et Spike sera présentée du 5 mai au 6 juin.