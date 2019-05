Le schpountz: pas facile d'être artiste quand on n'est pas une star 

Théo Désilet, qui vit avec son frère chez son oncle et sa tante (depuis le décès de ses parents), quittera donc sa Côte-Nord natale (où il travaille dans un magasin général) pour se rendre dans un studio de tournage de Montréal avec en main un faux contrat de travail...

« Emmanuel a fait un solide travail d'adaptation. Le fait de transposer l'action au Québec, ça marche super bien. Et puis, la quête de célébrité et de reconnaissance, on ne peut pas dire que ce n'est pas actuel. Tout le monde veut son petit bout de gloire. Je n'ai pas trouvé ça dépassé du tout. » - Le comédien Rémi-Pierre Paquin

Comme beaucoup de gens, le comédien Rémi-Pierre Paquin n'avait jamais entendu parler du Schpountz avant de recevoir un appel de Denise Filiatrault, qui signe la mise en scène de ce texte adapté et mis au goût du jour par Emmanuel Reichenbach.

C'est cette histoire qu'a choisi de raconter Pagnol en 1938, baptisant ce schpountz Irénée Fabre, jeune Marseillais un peu simplet, mais convaincu qu'il a un don pour le jeu. Le rôle avait été confié jadis au comique français Fernandel. Quelque 80 ans plus tard, il renaîtra sous le nom de Théo Désilet.

Le chef opérateur voyant l'homme se pavaner et bourdonner autour des acteurs l'aurait surnommé le « schpountz ». Il aurait pu dire « pignouf » ou « gros bêta », c'est « schpountz » qui est sorti. L'équipe technique aurait poussé le bouchon en faisant miroiter à l'homme un rôle important. Un contrat (bidon) aurait même été signé.

Rémie-Pierre Paquin et Raymond Bouchard en répétition.

Montréal et les régions

Dans son adaptation, Emmanuel Reichenbach aborde par la bande tous les préjugés que les gens de Montréal peuvent avoir vis-à-vis des régions. Une lecture qui a touché une corde sensible chez l'acteur natif de Shawinigan.

« C'est sûr que Montréal est surreprésenté dans les productions télévisuelles ou cinématographiques, on ne voit pas assez les régions. Donc, oui, il y a un côté nombriliste ici. On parle beaucoup de la réalité montréalaise, mais le reste du Québec est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est du snobisme, mais en tout cas, on ne voit pas toujours l'intérêt des régions. »

Dans Le schpountz, toutes les références sont québécoises. Qu'il s'agisse des téléréalités, des maisons de production, des tournages, de la publicité, la toile de fond a été actualisée.

Pour Rémi-Pierre Paquin, le plus grand défi de ce rôle est de trouver un équilibre entre le gars naïf qui se fait embobiner et celui qui a quand même un certain talent pour nous faire croire à ses ambitions.

« Je dois trouver un juste milieu, ne pas mettre trop de gaz. C'est tentant parfois d'en mettre trop pour faire rire les gens, mais il faut rester sincère. Même quand Théo chante [Johnny Hallyday], je dois fausser un peu, je ne peux pas être trop bon, mais je ne dois pas être trop mauvais non plus pour être crédible. Donc, je suis là-dedans. » - Le comédien Rémi-Pierre Paquin

Rémi-Pierre Paquin, qui a fait beaucoup de télé (Les pays d'en haut, La théorie du K.O., Mauvais karma, Les Invincibles), apprécie le travail collectif de la troupe de théâtre. Il partagera la scène avec entre autres Raymond Bouchard, Linda Sorgini et Marilyse Bourke.

Un plaisir augmenté par le fait qu'il a promené seul pendant deux ans son spectacle Antarctique solo.

Avec Denise Filiatrault, qui fêtera ses 88 ans dans quelques jours, Rémi-Pierre Paquin a beaucoup de plaisir. Et s'il a retenu une chose de cette première collaboration avec la comédienne et metteure en scène, c'est de tout le temps penser au public.