Cet automne, Karine Vanasse renoue avec l’animation télé en s’installant aux commandes des Traîtres, 25 ans après avoir tenu les rênes d’un certain magazine scientifique jeunesse. Lorsqu’on visite le plateau de l’émission et qu’elle arrive vêtue d’un combo corselet tartan-chemisier blanc bouffant, on sait qu’on est loin des Débrouillards.

En déposant notre téléphone devant l’actrice pour enregistrer l’entretien, on mentionne sa tenue élégante, qui passe difficilement inaperçue. « Tu devrais voir mes autres ensembles… Ce n’est rien comparé au reste », nous répond-elle, sourire en coin.

« Je n’ai jamais eu autant de looks, poursuit-elle. Toutes des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé pour des tapis rouges ! »

Cette conversation chiffons peut paraître accessoire, mais elle permet d’apprivoiser l’univers des Traîtres et, surtout, de comprendre pourquoi Karine Vanasse a accepté d’y plonger.

La comédienne a abordé son rôle d’animatrice comme elle approche n’importe quel personnage de fiction : en tentant de trouver sa couleur.

Dans l’adaptation québécoise – et la canadienne-anglaise (parce qu’elle pilote les deux versions) – du format néerlandais, Karine Vanasse campe une sorte de baronne des temps modernes qui accueille 20 inconnus dans son immense demeure. Ces derniers devront coopérer pour accomplir des missions, dans l’espoir d’empocher une cagnotte commune qui pourrait atteindre 100 000 $. Mais attention : au sein du groupe se cachent des traîtres qui tenteront de saboter les efforts collectifs et d’« assassiner » chaque jour un fidèle, histoire de garder le magot pour eux.

« Pour moi, c’est une série à suspense avec des gens du public », indique Karine Vanasse.

Visite du plateau des Traîtres PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le tournage des Traîtres s’est déroulé au manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’équipe de production désirait concocter un décor de style « Agatha Christie ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les jardins du manoir bordent la rivière Richelieu, en Montérégie.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les joueurs se réunissent régulièrement autour d’une imposante table ronde construite spécialement pour l’émission.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les versions canadienne-anglaise et québécoise ont été tournées à tour de rôle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Papier peint, toiles, ornements muraux… Les animaux font partie du décor. 1 /6











Meurtre et mystère

La première saison des Traîtres est réalisée par Francis Côté. Le tournage s’est déroulé l’été dernier, en partie au manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire, à 40 minutes de Montréal. Pour l’occasion, l’immeuble néogothique d’inspiration Tudor s’est transformé en décor semblant sorti d’un roman d’Agatha Christie, grâce à des papiers peints, des toiles, des bibelots et des ornements muraux à thématique animalière tels qu’une tête de chevreuil suspendue au-dessus du foyer.

Karine Vanasse contribue à nourrir cette ambiance de meurtre et mystère teintée de danger.

« On voulait aller là-dedans à fond et profiter du fait que je suis actrice, précise-t-elle. Je voulais qu’on croie à mon personnage. Je n’avais pas envie d’être une caricature. Pour moi, c’est une façon d’imposer une sorte d’autorité face aux concurrents. Quand tout le monde est assis et que j’entre avec mes costumes, mes coiffures… Ça crée quelque chose d’oppressant. Ça instaure un climat spécial. »

Un choix inattendu

Karine Vanasse avoue avoir songé aux qu’en-dira-t-on avant d’accepter l’offre de Bell Média et d’Entourage. Comment ce choix de carrière allait-il être perçu, venant d’une actrice sérieuse ?

La jeune femme de 39 ans est finalement « vraiment, vraiment contente » d’avoir osé. « Je m’en serais voulu de m’être laissé freiner. C’est un beau trip. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Karine Vanasse

J’aurais pu me dire que ça n’entrait pas vraiment dans une trajectoire logique. Mais dans n’importe quel métier, c’est l’fun quand tu continues de t’amuser. Karine Vanasse

« Je venais de terminer la deuxième saison d’Avant le crash quand j’ai commencé Les traîtres, poursuit-elle. Je suis gâtée avec les projets de films, de séries auxquels je participe, mais j’étais heureuse d’observer des gens réagir. J’étais heureuse d’entrer en contact direct avec eux. »

La version canadienne-anglaise des Traîtres, intitulée The Traitors : Canada, prend l’antenne de CTV ce lundi soir. Son pendant québécois atterrira sur Noovo à l’hiver. En entrevue, Karine Vanasse aime mieux parler d’un jeu-réalité que d’une téléréalité. C’est après avoir jeté un œil aux versions américaine et britannique qu’elle s’est laissé convaincre.

« La téléréalité, en temps normal, ce n’est pas quelque chose qui m’interpelle beaucoup, reconnaît l’animatrice. On m’avait déjà proposé d’en animer, mais les formats m’intéressaient moins. Les participants des Traîtres sont différents. Ils sont ici pour gagner, mais ils sont surtout ici pour jouer. Ils sont ici parce qu’ils faisaient des soirées de Loups-garous en Zoom avec leurs amis pendant la pandémie, et ils ont l’impression qu’ils vont pouvoir le vivre en vrai. »

« Ça joue dur »

Parlant des participants, ceux qu’on pourra suivre dans l’adaptation québécoise des Traîtres n’ont passé aucune audition. Ils ont plutôt été recrutés par l’équipe de production du rendez-vous hebdomadaire. La première cuvée sera notamment composée d’une coiffeuse, d’un ex-espion, d’un policier, d’une ex-douanière, d’une voyante, d’une militaire, d’un athlète olympique et d’une avocate. Aucun influenceur au programme, ni personnalité publique, contrairement au pendant canadien-anglais, qui rassemble entre autres une drag-queen, un ancien VJ de MuchMusic et quelques gagnants de téléréalités (Survivor, The Amazing Race Canada, MasterChef Canada).

« On voulait des gens qui sont capables de lire les autres », explique Nathalie Brigitte Bustos, directrice du développement, fictions, longs métrages et documentaires chez Entourage.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Nathalie Brigitte Bustos, productrice chez Entourage

Et pour ceux qui croient qu’au Québec, les concurrents n’oseront pas tromper et trahir pour finir au sommet, détrompez-vous. « Ça joue dur, signale Mathieu Ouellet, directeur du développement TV chez Entourage. Le casting avait faim. C’était beau à voir. »

Karine Vanasse anime The Traitors : Canada sur CTV le lundi à 22 h. Noovo présentera l’adaptation québécoise à l’hiver. ICI Télé présente la deuxième saison d’Avant le crash les lundis à 21 h.