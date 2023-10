The Other Black Girl

Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La nouveauté : The Other Black Girl

Adaptation télévisuelle du roman de Zakiya Dalila Harris paru en 2021, cette série de suspense raconte l’histoire de Nella (Sinclair Daniel), une assistante d’édition qui découvre des choses sinistres sur l’entreprise pour laquelle elle travaille lorsqu’une deuxième femme noire y débarque et commence à grimper les échelons. Composé de 10 épisodes de 30 minutes chacun, The Other Black Girl happe d’entrée de jeu en abordant des enjeux d’actualité. Au deuxième épisode, on parle même de « lecture sensible » (sensitivity reading), une pratique littéraire qui défraie la chronique depuis quelques semaines, en raison des prestigieuses sélections que récolte l’auteur québécois Kevin Lambert avec Que notre joie demeure.

Disney+ (version avec sous-titres français offerte)

Le retour : The Tonight Show

PHOTO BRYAN DERBALLA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES The Tonight Show

Après un long congé forcé en raison d’une certaine grève des auteurs hollywoodiens, les talk-shows de fin de soirée reviennent en ondes cette semaine. Jimmy Fallon (The Tonight Show), Seth Meyers (Late Night), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live !) et Stephen Colbert (The Late Show) doivent reprendre le collier lundi. On sera particulièrement attentif au retour de Jimmy Fallon, qui a fait récemment l’objet d’un article du magazine Rolling Stone dans lequel des employés l’accusaient d’avoir créé un climat de travail toxique. Est-ce que l’animateur abordera la controverse en ondes ? Nul ne le sait. Chose certaine, la grève des acteurs battant toujours son plein, peu d’entre eux participeront aux émissions.

NBC et CTV, du lundi au vendredi à 23 h 35

Le coup de dés : Festival international du film sur l’art

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Enracinée

Pendant un mois, le FIFA offre gratuitement plusieurs courts, moyens et longs métrages canadiens traitant de musique, de danse, de peinture, d’architecture et d’autres disciplines artistiques sur ARTS.FILMS, sa plateforme de visionnement en continu sur l’internet. Une sélection de 18 œuvres, mettant notamment en vedette Pascale Bussières, Emmanuel Schwartz, Luc Durand, Mary Pratt et Emily Carr, est proposée. Du nombre des titres offerts en français ou avec sous-titres français, on compte Enracinée d’Annie Leclair (photo), Fondations d’Olivier D. Asselin, Jaeborn, numéro par numéro de Roger Gariépy, Mama de Xavier Curnillon, et We Are Not Speaking the Same Language de Danika St-Laurent.

ARTS.FILMS du 5 octobre au 4 novembre

La valeur sûre : Pour emporter

PHOTO DAVID BÉLANGER, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pour emporter

« L’autre » émission de France Beaudoin franchit un cap important cette semaine : la 100e. Pour marquer le coup, l’animatrice et productrice a convié sept invités avec des liens soit familiaux, soit d’amitié, parfois les deux : Boucar Diouf et ses ados, Joellie et Anthony ; Michel Tremblay et Simon Boulerice, deux amis et mentors ; et Sylvie Léonard et Camille, sa fille. La conversation s’articulera autour d’un thème chouchou du rendez-vous hebdomadaire : la transmission des mots. De son côté, En direct de l’univers a franchi le cap des 100 heures depuis longtemps. La grande fête musicale poursuit cet automne sa 15e saison.

ICI ARTV, vendredi à 20 h