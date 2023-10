(Los Angeles) Les émissions de fin de soirée aux États-Unis reprennent après cinq mois d’absence provoqués par la grève des scénaristes à Hollywood, tandis que les acteurs entament des négociations qui pourraient mettre fin à leur longue interruption de travail.

Andrew Dalton Associated Press

The Late Show With Stephen Colbert à CBS, Jimmy Kimmel Live ! à ABC et The Tonight Show Starring Jimmy Fallon à NBC ont été les premières émissions à quitter les ondes lorsque la grève des scénaristes a commencé le 2 mai. Elles seront désormais parmi les premières à revenir lundi soir.

L’humoriste John Oliver a été le premier à lancer le bal, dimanche soir, à son émission Last Week Tonight sur HBO, dans laquelle il a apporté un soutien sans réserve à la grève.

Oliver a joyeusement fait un récapitulatif des nouvelles des cinq derniers mois avant de devenir sérieux, qualifiant la grève de « période extrêmement difficile » pour tous les acteurs de l’industrie.

« Soyons clairs, cette grève a eu lieu pour de bonnes raisons. Notre industrie a vu ses travailleurs sévèrement mis à rude épreuve ces dernières années », a-t-il soutenu.

« Alors, la guilde des scénaristes s’est mise en grève et, heureusement, a gagné. Mais il a fallu beaucoup de sacrifices de la part de nombreuses personnes pour y parvenir. »

Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO, fait partie des studios de l’autre côté de la table dans les grèves des scénaristes et des acteurs.

Lundi soir, Colbert accueillera l’astrophysicien et auteur Neil deGrasse Tyson lors de sa première émission. Kimmel accueillera Arnold Schwarzenegger, tandis que Matthew McConaughey sera sur le canapé de Fallon.

Les animateurs ne sont pas restés totalement inactifs dans les derniers mois. Ils se sont associés pour une baladodiffusion, Strike Force Five, pendant la grève.

Une victoire pour le syndicat

Les scénaristes ont été autorisés à retourner au travail la semaine dernière après que leur syndicat, la Writers Guild of America (WGA), eut conclu un contrat de trois ans avec l’alliance des plus grands studios, des services de vidéo sur demande et des sociétés de production de l’industrie.

Les dirigeants syndicaux ont présenté l’accord comme une victoire claire sur des questions telles que les salaires, la taille des effectifs et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les scénaristes eux-mêmes voteront sur le contrat au cours d’une semaine de scrutin qui débute lundi.

Pendant ce temps, le syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), entamera des négociations avec les studios, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, pour la première fois depuis qu’ils ont rejoint les scénaristes dans une double grève historique le 14 juillet.

Les acteurs ont débrayé pour plusieurs des mêmes problèmes que les scénaristes, et les dirigeants de la SAG-AFTRA ont déclaré qu’ils examineraient de près les gains et les compromis de l’accord de la WGA, mais ont souligné que leurs revendications resteraient les mêmes qu’au début de la grève.

Des limites pour les invités

Les émissions de fin de soirée auront des limites importantes pour leurs listes d’invités. Leurs gagne-pain, des acteurs qui font la promotion de projets, ne seront pas autorisés à participer si les films et les émissions sont destinés aux studios touchés par la grève.

Mais il y a des exceptions. McConaughey, par exemple, sera à l’émission de Jimmy Fallon pour promouvoir son livre pour enfants Just Because.

Et la SAG-AFTRA a accordé des accords intérimaires permettant aux acteurs de travailler sur de nombreuses productions, ce qui leur confère le droit de les promouvoir publiquement.