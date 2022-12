Emily in Paris, saison 3

Toujours aussi rocambolesque !

Dans cette troisième saison d’Emily in Paris, le choc culturel entre les Français et les Américains est passé. Emily s’est acclimatée (eh oui, c’est possible !) et vit de nouvelles aventures dans la capitale française. Entrevue avec Lucas Bravo et William Abadie, deux acteurs de la série à succès.