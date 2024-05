Le docu de la semaine SPM : le cycle menstruel décomplexé

La comédienne et réalisatrice Andréanne Théberge décortique le cycle menstruel dans une série documentaire décomplexée, à la fois drôle et colorée, mais aussi pédagogique et engagée. Un visionnement qui peut difficilement nous laisser indifférents. Cinq choses à savoir sur SPM : splendeurs, peines et mystères du cycle menstruel, offerte dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.