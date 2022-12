Les plateformes regorgent d’œuvres sorties dans la dernière année qui valent le détour. Voici le top 5 des meilleures séries de l’année, selon notre journaliste Marc-André Lemieux.

Chouchou

Chouchou n’est pas une série facile à regarder, en grande partie parce qu’elle inspire des sentiments conflictuels. Notre tête condamne le comportement de Chanelle, la professeure de 37 ans qui perd les pédales et s’embourbe dans une relation interdite avec Sandrick, son élève de 17 ans. Mais notre cœur n’est pas aussi tranché. L’écriture sensible de Simon Boulerice y est pour quelque chose, tout comme l’interprétation nuancée des acteurs principaux, incluant Évelyne Brochu, Lévi Doré et Steve Laplante, la force tranquille en conjoint cocu. Ça sent la razzia aux prix Gémeaux.

Sur Crave et Noovo.ca

Cheer

Jamais on n’aurait cru qu’une série documentaire sur l’univers des compétitions de cheerleading au Texas pouvait nous procurer des émotions aussi fortes. Réalisée de main de maître par Greg Whiteley, la deuxième saison lancée en janvier montre comment l’énorme succès des premiers épisodes a affecté – positivement et négativement – l’équipe du collège communautaire Navarro. Petites et grandes victoires, blessures, amitiés, rivalités, trahisons, famille… Les thèmes abordés sont riches. Les protagonistes (Monica, La’Darius, Gabi, Jerry…) sont attachants, mais imparfaits. Une troisième saison n’a pas encore été confirmée, mais on garde espoir. « Bring it on », comme dirait Kirsten Dunst.

Sur Netflix

Severance (Version française : Dissociation)

Juste pour ses 30 dernières secondes, qui atteignent un niveau d’intensité inégalé en fiction en 2022, la première saison du thriller psychologique de science-fiction réalisé par Ben Stiller mérite notre attention. Créée par Dan Erickson, cette série nous emmène ailleurs, plus précisément au cœur d’un groupe d’employés d’une grande entreprise qui choisissent de subir une intervention chirurgicale qui scinde leur mémoire en deux. Dès qu’ils arrivent au boulot, une puce bloque leurs souvenirs personnels, et aussitôt qu’ils quittent les locaux de l’entreprise, elle bloque ceux relatifs au travail. Un fascinant croisement David Lynch-esque entre The Office et Lost.

Sur Apple TV+

STAT

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Normand D'Amour et Suzanne Clément dans Stat

Notre surprise de 2022. Pas parce qu’on sous-estimait son équipe de création, qui inclut Marie-Andrée Labbé (Sans rendez-vous) et Fabienne Larouche, mais parce qu’après District 31, on voyait mal comment on allait s’investir avec autant d’ardeur dans une nouvelle quotidienne. Entre en scène (ou plutôt en ondes) STAT. Avec ses personnages attachants, son écriture contemporaine teintée d’humour, ses mini-intrigues diablement efficaces et, surtout, sa distribution aguerrie (on n’a jamais l’impression que Suzanne Clément et compagnie se donnent la réplique tellement leur jeu est naturel), la série nous convainc de revenir, soir après soir et sans effort, devant notre téléviseur.

Sur ICI Tou.tv

The Girl From Plainville

Au palmarès des meilleures fictions inspirées d’histoires vraies lancées cette année, cette minisérie dramatique devance The Staircase (Crave) et The Dropout (Disney+). Et pourtant, on connaissait l’affaire originale, tordue au possible, impliquant une adolescente accusée d’avoir poussé au suicide son copain par l’entremise de messages textes macabres. Découpée en huit épisodes d’une heure, The Girl From Plainville s’aventure au-delà des grands titres en brossant un portrait intimiste et tridimensionnel de l’accusée. Elle Fanning livre une performance captivante dans le rôle-titre. Et bien que l’intrigue se déploie lentement, la série retient notre attention à chaque tournant.

Sur Prime Video (offert seulement en version anglaise avec un abonnement à StackTV)