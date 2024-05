Ève Landry et François Papineau donneront la réplique à Vincent-Guillaume Otis dans Les armes, une nouvelle série annuelle qui sera présentée à TVA dès septembre.

La série, qui marquera le retour de l’acteur au petit écran pour l’acteur depuis District 31, est produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau (Aetios), en collaboration avec Québecor Contenu.

Écrite par Pierre Marc Drouin (Doute raisonnable, In Memoriam) et réalisée par Jean-Philippe Duval (À cœur battant, Unité 9), Les armes entraînera les téléspectateurs dans l’univers des Forces armées canadiennes, dévoile un communiqué de TVA. Vincent-Guillaume Otis défendra le rôle de Louis-Philippe Savard, un officier sommé de prendre en charge les opérations après la mort d’un soldat d’élite durant un exercice d’entraînement d’un commando secret. François Papineau campera le colonel auquel il succède par intérim, et Ève Landry, une policière militaire avec laquelle il enquêtera sur l’affaire, qui semble cacher quelque chose de beaucoup plus gros…

La première saison comprendra 24 épisodes. Les tournages ont commencé lundi.

Apparaîtront également au générique Frédéric Millaire Zouvi, Irdens Exantus, Jérémie Jacob, Émile Schneider, Alex Godbout, Audrey Price, Charles-Aubey Houde, Lou Vincent Desrosiers, Édouard Chény, Victor Andres Trelles Turgeon, Victoria Diamond, Alfred Poirier, Sofia Blondin, Andreas Apergis, Alice Pascual, Larissa Corriveau, Mickaël Gouin, Roc Lafortune, Roger Léger et Rodney Alexandre.