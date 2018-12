Échos de scène: La nuit du 4 au 5 de retour

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

En vedette: Geneviève Boivin-Roussy

L'un des plus beaux textes de la saison dernière est repris à la salle Jean-Claude-Germain. La nuit du 4 au 5, de Rachel Graton, met en vedette Geneviève Boivin-Roussy. La comédienne nous parle des méthodes de travail du metteur en scène Claude Poissant qui retrouve tous les membres de la distribution originale pour cette reprise.

«Heureusement que tout le monde est de retour, dit-elle, car c'est un texte ardu. Au départ, je suis la victime, mais par la suite, je ne le suis pas. Si je jouais trop l'archétype de la victime, on entrerait dans le pathos. En répétition, Claude me disait d'enlever constamment. Le chemin est fait à l'intérieur pour, ensuite, se distancier et donner la possibilité au spectateur de vivre un événement post-traumatique.»

La nuit du 4 au 5 aborde le thème délicat d'une agression sexuelle de divers points de vue, dont celui de la victime. Le texte de Rachel Graton se demande s'il est nécessaire de se souvenir de tout au sujet d'un tel traumatisme afin de pouvoir arriver, un jour, à s'en remettre.

«On assiste à un exercice de mémoire de la victime et des autres personnages. C'est vertigineux autant pour les interprètes que les spectateurs. C'est la force de Rachel. À chaque représentation, on fait une italienne, sinon on se mélange parfois. L'agression appartient à la victime ou à tout un chacun? C'est la question que pose la pièce qui finit avec la lumière de la résilience.»

La nuit du 4 au 5 est présentée à la salle Jean-Claude-Germain jusqu'au 21 décembre.

Reprise: Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie»

Présentée l'an dernier dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la pièce d'Alexis Martin, Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie», est reprise à Espace libre. Daniel Brière et Geoffrey Gaquère ont mis en scène le spectacle qui met en vedette les savoureux Pierre Lebeau et Josée Deschênes. Des supplémentaires de cette pièce instructive et amusante ont été ajoutées avant même le début des représentations, le 27 novembre.

Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie» est présentée à Espace libre jusqu'au 19 décembre.