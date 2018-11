2018 revue et corrigée: une drôle et scandaleuse année

«Ce qui est marquant pour les uns ne l'est pas pour les autres. Par exemple, pour le milieu culturel, SLĀV et Kanata, ç'a été très marquant. Mais est-ce que le grand public va encore se souvenir des enjeux de la polémique cinq moins plus tard?», se questionne Natalie Lecompte, metteure en scène de 2018 revue et corrigée.

Soyez sans crainte, il y aura un numéro sur SLĀV et Kanata au programme de la soirée. Mais la polémique de l'été culturel a donné du fil à retordre à l'équipe de création de 2018 revue et corrigée.

«Mon Dieu qu'on s'est posé beaucoup de questions pour trouver le bon angle! lance Natalie Lecompte. Parce que même à l'intérieur de l'équipe, on divergeait d'opinions et on ne trouvait pas un angle qui faisait l'unanimité. Personnellement, mon opinion a changé et a évolué au fil des semaines et des discussions durant l'été. Il faut dire qu'on publiait une lettre presque chaque jour dans les médias...»

Parmi la demi-douzaine d'auteurs et le script-éditeur Daniel Leblanc, certains dénonçaient la censure et défendaient Lepage et les artisans de SLĀV et Kanata. D'autres trouvaient que le metteur en scène aurait dû voir le scandale arriver en abordant ces sujets délicats (l'esclavage noir en Amérique et l'histoire des autochtones au pays). Bref, l'équipe était aussi divisée que la population sur le sujet de l'été.

Consensus

«La seule chose avec laquelle tout le monde était d'accord, c'est que les spectacles n'auraient jamais dû être annulés, ajoute la metteure en scène. Or, au-delà de l'annulation, le sujet est large et couvre plusieurs thèmes: la liberté d'expression, l'appropriation culturelle, la rectitude politique, etc.»

Justement, par rapport à 2005, est-ce que la rectitude politique actuelle, la peur de choquer, ne rend pas le travail plus difficile? «C'est sûr que l'air du temps vient teinter notre processus de création», répond Lecompte.