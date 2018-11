Échos de scène: CINARS débute ce soir

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

CINARS

La Biennale des arts de la scène CINARS (Conférence internationale des arts de la scène) sert avant tout à vendre des spectacles aux diffuseurs d'ici et d'ailleurs. Le 18e événement du genre offre aussi une grande variété de spectacles en danse et théâtre, souvent inédits, qui sont offerts au grand public. Au total cette année, CINARS propose 240 représentations de 147 spectacles dans 65 salles montréalaises.

Le spectacle d'ouverture, ce soir, nous vient de Toronto. Il s'agit de Backbone de la compagnie de danse Red Sky Performance qui s'inspire des cultures autochtones du monde entier. Jusqu'au 17 novembre, le public pourra également assister à plusieurs spectacles de cirque de Jamie Adkins (Espièglerie), Circo Aereo (The Pianist), Gravity and Other Myths (Backbone), Cirque Alfonse (Tabarnak) et Compania de Circo Eia (Intarsi).

À suivre en théâtre: la compagnie coréenne Moment et sa pièce Death of a Man, Sale; le Théâtre Terre des hommes (L'Iliade Showdown); Rick Miller (Boom); et le Théâtre Le Clou (Goldilocks Go Bear Hunting). En danse, la grande visite arrive de Belgique (Kopergietery), d'Allemagne et Afrique du Sud (Steptext Dance Project + Vuyani Dance Theatre), Norvège (Simone Grøtte Company) et de Suède (Virpi Pahkinen Dance Company).

Le chiffre de la semaine: 100

Présenté au FTA en 2013 et repris à Espace libre l'année suivante, le spectacle Le No Show vivra sa 100e représentation samedi prochain au Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont, près de Paris. Cette «pièce» du Collectif québécois Nous sommes ici traite de façon originale d'un système économique qui fait en sorte que le milieu théâtral peine à survivre et à faire place à la relève. Amusant et instructif. Félicitations à l'équipe!