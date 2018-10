Échos de scène: Clara Prévost et coup de coeur pour Je suis mixte

Coup de coeur: Je suis mixte

La pièce du dramaturge et metteur en scène Mathieu Quesnel porte sur une crise de la préquarantaine d'un entrepreneur drummondvillois désoeuvré, François (Benoit Maufette), qui se paie un trip à Berlin encouragé par son oncle gai frustré par la vie. La mise en scène inventive - musique en direct avec Navet confit, vidéo, apartés, utilisation maximale de l'espace - donne du corps à cette comédie dont l'entrée en matière et la conclusion s'étirent inutilement. Entre les deux, c'est souvent très drôle, si on fait abstraction de quelques blagues faciles, et porté, voire dynamisé, par un Yves Jacques en pleine forme. C'est vraiment un plaisir renouvelé de le voir s'amuser autant sur une petite scène à deux pouces de notre nez.

Je suis mixte est présentée jusqu'au 26 octobre à la Petite Licorne.

Danse: Louise Lecavalier

Retour à la maison de la grande Louise Lecavalier qui nous offre ses dernières créations à la demande générale, pourrait-on dire. Entre Toronto, les Pays-Bas et l'Allemagne, la chorégraphe dansera et s'entretiendra avec la romancière Anne Élaine Cliche en «Bord de scène» après la représentation de So Blue vendredi soir.

Mille batailles de Louise Lecavalier est présentée à l'Usine C aujourd'hui et demain. So Blue est présentée les 12 et 13 octobre.

Reprise: Le déclin de l'empire américain

Adaptée du film de Denys Arcand, la version scénique de Patrice Dubois et Alain Farah a terminé au printemps une tournée du Québec très bien accueillie. La pièce revient à Espace Go, où elle a été créée en mars 2017, pendant deux autres semaines. En vedette: Dany Boudreault, Anne Casabonne, Marilyn Castonguay, Patrice Dubois, Rose-Maïté Erkoreka, Alexandre Goyette, Simon Lacroix, Bruno Marcil et Marie-Hélène Thibault.

Le déclin de l'empire américain est présentée à Espace Go du 12 au 27 octobre.

Tournée: Cyrano de Bergerac

Michèle Deslauriers met en scène le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand présenté par les Productions La comédie humaine en tournée au Québec. Hugo Giroux interprète Cyrano, appuyé par Mélanie Pilon (Roxane) et Guillaume Champoux (Christian). Plus de 70 représentations sont prévues durant la tournée qui s'étirera jusqu'en mai prochain. Les deux premières représentations ont lieu les 12 et 13 octobre à la Maison de la culture Mercier à Montréal.